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Ренат Валиуллин выступил на ВГТРК «Татарстан»

Ренат Валиуллин выступил на ВГТРК «Татарстан»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Главные новости, 11.06.2020 0 4

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин дал интервью ВГТРК «Татарстан» о работе представительства во время пандемии.

Ренат Валиуллин рассказал об основных проектах, таких как: онлайн-конкурс чтецов, посвященный 134-ой годовщине со дня рождения поэта Г. Тукая; работа с ветеранами и блокадниками, которые на время пандемии были обеспечены продуктами, благодаря благотворительной организации им. Погосяна Грачьи Мисаковича; празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также работа с потенциальными инвесторами и предприятиями.

tatspb.tatarstan.ru

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