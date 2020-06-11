Ренат Валиуллин выступил на ВГТРК «Татарстан»

Постоянный представитель Республики Татарстан в городе Санкт-Петербурге и Ленинградской области Ренат Валиуллин дал интервью ВГТРК «Татарстан» о работе представительства во время пандемии.

Ренат Валиуллин рассказал об основных проектах, таких как: онлайн-конкурс чтецов, посвященный 134-ой годовщине со дня рождения поэта Г. Тукая; работа с ветеранами и блокадниками, которые на время пандемии были обеспечены продуктами, благодаря благотворительной организации им. Погосяна Грачьи Мисаковича; празднование 75-ой годовщины Победы в Великой Отечественной войне, а также работа с потенциальными инвесторами и предприятиями.

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