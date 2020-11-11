Республиканская премия имени Мусы Джалиля 2020-2021

Республиканская премия имени Мусы Джалиля присуждается талантливым представителям молодежи Республики Татарстан за личный вклад в развитие искусства, науки, образования, воспитания, за высокие достижения в области молодежного предпринимательства, реализации молодежных программ в области литературы, музыкального, изобразительного, театрального, циркового, кино и теле-искусства, журналистики, науки, образования, воспитания, общественной деятельности, молодежного предпринимательства.

Республиканская премия имени Мусы Джалиля присуждается постановлением Кабинета Министров Республики Татарстан один раз в 2 года в количестве 4 премий – каждая в размере 200 тысяч рублей.

На соискание Республиканской премии имени Мусы Джалиля могут выдвигаться отдельные авторы в возрасте до 30 лет, молодежные коллективы (группа авторов, 70% которой составляет молодежь в возрасте до 30 лет), отдельные авторы старше 30 лет (коллективы, творческие объединения), работающие для молодежи (с молодежью).

Для того, чтобы принять участие, вам необходимо отправить заявку (произведение или работу) на рассмотрение Комитета по присуждению премии имени Мусы Джалиля до 15 января 2021 года.

Подведение итогов премии состоится в феврале, в день рождения поэта Мусы Джалиля. С полным положением о проведении премии можно ознакомиться на сайте Министерства по делам молодежи Республики Татарстан.

minmol.tatarstan.ru