Режим самоизоляции не помешает проведению конкурса «Татар кызы» в Томске

15 мая 2020 года Центр татарской культуры совместно с национально-культурной автономией татар Томска традиционно будут проводить конкурс «Татар кызы».

Цель конкурса:

воспитание уважительного отношения молодежи к традициям и самобытной национальной культуре;

демонстрация не только внешней красоты и обаяния татарских девушек, но и их уникальных внутренних качеств: скромности, преданности, трудолюбия, силы характера, любви к народным обычаям и традициям.

К участию в конкурсе допускаются незамужние девушки от 18 до 27 лет, проживающие в г. Томске и Томской области.

Обязательные условия конкурса:

свободное общение на татарском языке;

знание татарских обычаев и традиций, краткой истории татарского народа;

первоначальные навыки вокала и хореографии;

умение приготовить и представить национальную татарскую кухню;

рукоделие.

Участие в Конкурсе осуществляется на бесплатной основе

В рамках самоизоляции необходимо снять любительское видео выступлений в домашних условия и прислать на электронную почту oguk.ctk@mail.ru .

Участницы в установленные сроки направляют в оргкомитет анкеты — заявки для участия в Конкурсе (форма прилагается).

Подача анкет — заявок проводится до 10 мая 2020 г. Вместе с анкетой необходимо представить видео презентацию, раскрывающую образ девушки, в том числе фотографию в национальном костюме. Видео высылаются на электронную почту oguk.ctk@mail.ru .

Представляя сведения о себе, Участница конкурса соглашается с тем, что:

— присланные видео, анкеты Участниц, (кроме E-mail и номера сотового телефона) будут опубликованы на сайте tatar-tomsk.ru;

Порядок проведения конкурса:

Каждая девушка делает дома домашние задания, записывает его на видео и присылает нам презентацию 5-ти заданий:

Самопрезентация (в записи): рассказ о себе, о семье, своих увлечениях, выбрать и представить одну из тем о традициях, обычаях, праздниках татарского народа, о музыке, костюме и т.д. на татарском языке с переводом на русский.

Творческий конкурс (в записи): каждая участница готовит выступление – номер, в котором наиболее ярко раскроется свой талант (песня, танец, стихи, эссе и т.д.) на татарском языке с переводом на русский.

Кулинарный конкурс (в записи): каждая девушка на выбор презентует на видео одно национальное татарское угощение, представляет блюдо сделанное своими руками, рассказывает как она его приготовила….

Рукоделие (в записи): девушки показывают домашнее задание и представляют изделия прикладного творчества, сделанные своими руками

Дефиле (в записи) в национальном костюме, либо представляет наряд с элементами национального костюма с использованием татарской музыки.

По итогам конкурса жюри выберет девушку, которая будет представлять г. Томск на международном конкурсе красоты и таланта «Татар кызы 2020» в г. Ташкенте, Республика Узбекистан.