РИИ и КИУ продолжают приём документов на обучение

В Российском исламском институте и Казанском исламском университете продолжается прием документов на обучение на 2020-2021 учебный год.

Российский исламский институт принимает документы на направления «Теология», «Лингвистика», «Журналистика» по программе бакалавриата, а также направления «Теология» и «Лингвистика» по программе магистратуры. Обучение ведется по очной и заочной формам. По направлению «Теология» осуществляется обучение по заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий.

Казанский исламский университет принимает документы на направление «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» по профилям «Исламские науки» и «Коранические науки» (Центр подготовки хафизов Корана). Обучение ведется по очной, очно-заочной (вечерней) и заочной формам.

Также возможно обучение по программе среднего профессионального религиозного образования (медресе) по заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий.

При подаче заявления при себе необходимо иметь копию паспорта, фотографии 3×4 – 8 шт., документ об образовании, результаты ЕГЭ. Прием документов осуществляется до 16 августа. Вступительные экзамены для поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования будут проходить c 17 по 22 августа.

Отметим, что Российский исламский институт в 2019 году успешно прошел процедуру государственной аккредитации образовательной деятельности и выдает дипломы государственного образца. Также студенты РИИ получают отсрочку от армии.

Подать документы на обучение можно в дистанционной форме. Подробнее об этой возможности и информации о поступлении можно узнать на официальных сайтах РИИ (http://kazanriu.ru/), и КИУ (http://kazankiu.ru/) в разделе «Абитуриентам». Также со своими вопросами можно обратиться в приемную комиссию по телефону: 8 (843) 251-01-55.

Адрес приемной комиссии: г. Казань, ул. Газовая 19, каб. 109.

dumrt.ru