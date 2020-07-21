enrutat
Главная / РИИ и КИУ продолжают приём документов на обучение
РИИ и КИУ продолжают приём документов на обучение

РИИ и КИУ продолжают приём документов на обучение

в Новости, Слайдер, Образование и наука, Религия, Главные новости, 21.07.2020 0 5

В Российском исламском институте и Казанском исламском университете продолжается прием документов на обучение на 2020-2021 учебный год.

Российский исламский институт принимает документы на направления  «Теология»,  «Лингвистика»,  «Журналистика» по программе бакалавриата, а также направления  «Теология» и  «Лингвистика» по программе магистратуры. Обучение ведется по очной и заочной формам. По направлению  «Теология» осуществляется обучение по заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий.

Казанский исламский университет принимает документы на направление  «Подготовка служителей и религиозного персонала религиозных организаций» по профилям  «Исламские науки» и  «Коранические науки» (Центр подготовки хафизов Корана). Обучение ведется по очной, очно-заочной  (вечерней) и заочной формам.

Также возможно обучение по программе среднего профессионального религиозного образования (медресе) по заочной форме с использованием дистанционных образовательных технологий.

При подаче заявления при себе необходимо иметь копию паспорта, фотографии 3×4 – 8 шт., документ об образовании, результаты ЕГЭ. Прием документов осуществляется до 16 августа. Вступительные экзамены для поступающих на базе среднего профессионального или высшего образования будут проходить c 17 по 22 августа.

Отметим, что Российский исламский институт в 2019 году успешно прошел процедуру государственной аккредитации образовательной деятельности и выдает дипломы государственного образца. Также студенты РИИ получают отсрочку от армии.

Подать документы на обучение можно в дистанционной форме. Подробнее об этой возможности и информации о поступлении можно узнать на официальных сайтах РИИ (http://kazanriu.ru/), и КИУ (http://kazankiu.ru/)  в разделе «Абитуриентам». Также со своими вопросами можно обратиться в приемную комиссию по телефону: 8  (843) 251-01-55.

Адрес приемной комиссии: г. Казань, ул. Газовая 19, каб. 109.

dumrt.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика 1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.