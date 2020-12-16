Ринат Билалов возглавил информационное агентство «Татар-информ»

Известный журналист и медиаменеджер, в прошлом – руководитель журналистского коллектива «Бизнес Онлайн» Ринат Билалов сегодня представлен коллективу ИА «Татар-информ» в качестве главного редактора.

Нового руководителя журналистам представил генеральный директор АО «Татмедиа» Шамиль Садыков. В своем выступлении он отметил, что главная задача Рината Билалова – заниматься содержательным творческим контентом.

«Для ИА “Татар-информ“ приход Рината Билалова – это серьезное приобретение. За последние четыре года “Татар-информ“ прошел очень большой этап, став лидером по посещаемости и цитируемости среди средств массовой информации Татарстана. Сейчас задача агентства – стать самым влиятельным СМИ республики. Для этого нам необходим главный редактор с большим опытом работы в электронных СМИ. Успешным опытом, таким как у Рината Билалова», – сказал Садыков.

Генеральный директор подчеркнул, что после прихода Билалова в ИА «Татар-информ» последуют и другие кадровые перестановки. «Мы внимательно изучаем кадровый рынок в сегменте СМИ, чтобы собрать в ИА “Татар-информ“ самых опытных и ярких журналистов», – расставил акценты глава АО «Татмедиа».

Шамиль Садыков также отметил, что в течение последнего года в государственном медиахолдинге Татарстана проводилась работа по выстраиванию информационной вертикали. «Агентству “Татар-информ“ предстоит работать в связке с журналами и районными изданиями холдинга. Поэтому Ринат Билалов также получил должность заместителя генерального директора АО “Татмедиа“, чтобы интегрировать все СМИ холдинга в единую информационную цепочку», – пояснил Шамиль Садыков.

Он подчеркнул, что главный редактор ИА «Татар-инфором» не будет загружен административной и финансовой работой. Его главная задача – творческое развитие агентства, перезагрузка сайта и наполнение его новым содержанием.

Ринат Билалов родился в 1971 году в Венгрии. В журналистику пришел в 1988 году внештатным корреспондентом газеты «Знамя коммунизма» в Набережных Челнах. Окончил факультет журналистики, социологии и психологии КГУ. В девяностые годы работал в корпоративных СМИ ПО «Камгэсэнергострой», молодежной газете «Три точки», журнале «Аргамак», был редактором набережночелнинской редакции Госкомитета РТ по телевидению и радиовещанию, являлся издателем еженедельника «Новый город».

С 2004 по 2006 год Ринат Билалов был главным редактором газеты «Восточный экспресс», с 2006 по 2008 год возглавлял газету «Молодежь Татарстана». С июня 2008 по 2015 год работал шеф-редактором деловой электронной газеты «Бизнес онлайн».

В июне 2015 года Ринат Билалов был назначен заместителем генерального директора по информационной политике АО «Татспиртпром», последние три года в качестве генерального директора возглавлял проект «Бизнес Онлайн. Закамье».

tatar-inform.ru