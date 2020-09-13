Ринат Закиров: Выборы Президента Татарстана — символ нашей государственности

Председатель исполкома Всемирного конгресса татар Ринат Закиров считает, что выборы Президента Татарстана — это символ государственности республики. Об этом он рассказал корреспонденту ИА «Татар-информ» после того, как проголосовал на избирательном участке № 4

«Семья ходила на выборы уже вчера. Я решил прийти сегодня. Выборы Президента Татарстана — одно из важнейших событий. Поэтому это день, когда каждый должен подумать и принять решение. В будущем мы надеемся на лучшее, имеем полное на это право, так как за последние годы Татарстан показал не только стране, но и всему миру, на какие дела способна республика», — сказал Ринат Закиров

Напомним, осеннее голосование в Татарстане будет проходить три дня. Статус единого дня голосования закреплен за 13 сентября. Одновременно начались четыре избирательные кампании: выборы Президента РТ, депутатов местных органов власти, дополнительные выборы в Госдуму РФ и Госсовет РТ.

tatar-inform.ru