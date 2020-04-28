Ришат Тухватуллин среди рокеров, рекордный прямой эфир и непрощенные фэйлы татарского языка: как прошел «Мин татарча сөйләшәм»

Этот год точно войдет в историю традиционной акции татарских общественников. Она впервые прошла в онлайн-формате с участием поп-исполнителя и собрала куда больше зрителей.

В день рождения великого татарского поэта Габдуллы Тукая и День родного языка, 26 апреля, создатели акции «Мин татарча сөйләшәм» всегда призывали молодежь: «Чык урамга» («Выходи на улицу». — Ред.). И каждый год несколько тысяч человек собиралось на Баумана под знаменитыми часами, чтобы отметить два этих неразрывно связанных между собой для татар события.

Так было на протяжении 14 лет. И только в 2020 году от традиции пришлось отказаться. Ведь теперь лозунг для всех звучит как «Не выходи из дома». Юбилейную акцию организаторы решили провести в онлайн-формате. Трансляцию из казанской студии вели на официальном Ютуб-канале Tatarstan Republic, TMTV и официальном сообществе «Республика Татарстан» во «ВКонтакте». Мероприятие длилось почти шесть часов подряд, кажется, даже больше, чем это было когда-либо ранее, установив для татарского мира новый рекорд.

Акция по-прежнему состояла из нескольких частей, среди которых вручение антипремии «Тяжело с татарским» и премии для ведущих активистов языка, подведение итогов квест-игры «Татар дозор» и конкурса от татарских «Википедистов» и, конечно, концерта молодых татарских музыкантов.

В целом акция «Мин татарча сөйләшәм» в этом году прошла совсем необычно. И это связано не только с форматом ее организации. Контент акции был настолько разнообразен, что упорядочить и уложить все это в единый сценарий наверняка было непросто. Говорили обо всем, что связано с татарским языком, связываясь при этом с людьми со всех точек России и мира.

— Спасибо всем, кто приложил к этому свои усилия (всех их перечислять не буду). Самое главное – не количество просмотров, а то, что татарский язык не подкачал в других формах, то, что у татар есть люди, способные создать контент на шесть часов, — сказал один из организаторов акции общественник Табрис Яруллин.

По его словам, этот опыт добавит активистам большей смелости в продвижении других мероприятий в интернете. А это в сегодняшних условиях актуально как никогда.

Фэйлы и победы татарского языка

За все время трансляции сменилось несколько ведущих. К пулу ветеранов этого дела присоединились новые лица – авторы многочисленных татарских подкастов и ведущие Ютуб-канала UrDuck TV Алсу Хафиз и Лейла Лерон.

Выступление этого дуэта оказалось одним из нововведений. Ведущие решили провести глобальный анализ того, какие события, связанные с татарским языком, произошли за последний год, и разделили их на две категории: на фэйлы (неудачи. – Ред.) и победы.

Итак, по мнению спикеров, в списке главных фэйлов года:

— объяснение певицы Алсу значения шутливого татарского выражения «Мин сине яратам, кәҗә бугы ашатам» («Я тебя люблю, козьим говном накормлю». — Ред.) в интервю Ксении Собчак;

— блокировка Google возможности платно продвигать видео на татарском языке;

— сокращение количества уроков татарского языка в школах и необходимость переводить программы по предмету татарский язык на русский;

Среди побед, обозначенных ведущими:

— президент Татарстана в своем Инстаграм-аккаунте татарские посты стал писать, используя татарские буквы (Было – хэерле иртэ. Стало – Хәерле иртә);

— выход на сцену современных татарских постановок и исполнителей;

— открытие и строительство новых полилингвальных школ;

— премьера телепередачи «Татарский с Дмитрием Петровым»;

— добавление в Google Translate татарского языка;

— выход на экраны фильма «Зулейха открывает глаза», благодаря которому вся страна услышала татарские песни;

— посты в соцсетях с изучением татарского языка от «Эхо Москвы».

Кому и за что досталось

На другой дуэт ведущих — авторов татарского подкаста «Казан кайный» Табриса Яруллина и Радифа Кашаповабыла возложена другая миссия. Они вручили премии и знак благодарности в виде серебряной буквы «Ә» тем, кто в течение года приложил немало усилий для поддержки родного языка. Ведущие отметили, что таких, как они, вдохновляют смелые люди, активно проявляющие свою гражданскую позицию.

— Иногда нам кажется, что у нас нет на что-то времени, что это слишком сложно. Но среди нас есть те, кто прокладывает нам дорогу. Нам остается только следовать за ними и брать пример, — произнес Яруллин перед вручением премии.

Благодарностью от организаторов акции были отмечены:

— режиссер Туфан Имамутдинов за постановки спектаклей «Әлиф», «Әллүки» и «Дәрдемәнд»;

— Рашат Якупов за большой вклад в развитие татарского контента в сети;

— ученый Ильнур Миргалиев за достойный труд в качестве главного редактора журнала «Золотоордынское обозрение».

Не откладывая в долгий ящик, решили обозначить и обладателей ежегодной антипремии акции «Тяжело с татарским», которую выдают госорганизациям, не соблюдающим закон о двуязычии в Татарстане.

По итогам многочисленных проверок было решено, что «награду» получит Служба статистики по Республике Татарстан.

— Мы отправили в организацию несколько обращений на татарском и русском языках. Спросили, почему на их сайте вся информация только на одном языке, и нам ответили, что в государственных органах РФ используется только один государственный язык – русский, что противоречит закону о двуязычии, действующему в нашей республике, — прокомментировал этот момент заместитель председателя Всемирного форума татарской молодежи Айрат Файзрахманов.

Неизвестно, как эту новость восприняли в самой службе, но по опыту прошлых лет стоит отметить, что зачастую антипремия акции становится хорошим стимулом к изменениям.

Районы и министерства, не соблюдающие двуязычие

Одной из важных частей «Мин татарча сөйләшәм» считается ежегодный мониторинг исполнения закона о двуязычии в муниципалитетах республики. Специально для этого во Всемирном форуме татарской молодежи (далее ВФТМ) собирали около сотни волонтеров.

— В этом году мы работали с добровольцами в онлайн-режиме, их набралось больше 100. Выходить на улицу и проверять все вывески, указатели было нельзя, поэтому мы проверили аккаунты в соцсетях («ВКонтакте», Инстаграм) и официальные сайты всех 45 районов Татарстана, — рассказала председатель ВФТМ Ленария Муслюмова.

По итогам анализа получилось, что среди районов прилежно соблюдать двуязычие получается только у Актанышского, Арского, Кукморского, Набережночелнинского, Нижнекамского, Новошешминского, Пестречинского, Сабинского районов и районов Казани.

Среди министерств Татарстана отмеченных за отличное исполнение двуязычия нет совсем. Зато список тех, кому нужно плотно поработать над этим, слишком большой для перечисления.

— Видно, что есть прогресс. 80 процентов муниципалитетов ведут свои сайты и аккаунты на татарских языках. А говоря о сайтах министерств, если на них татарская информация и есть, то она устаревшая. Может быть, переводчики не успевают. Двуязычие из министерств соблюдает только 40 процентов, — подытожила Муслюмова.

С более подробными данными можно познакомиться здесь. Вот только документ, как ни иронично, и сам составлен только на татарском языке.

Подведены были итоги игры «Татар дозор» и конкурса «Википедии». Один из организаторов игры Зухра Вилданова рассказала, что несмотря на то, что выйти на улицу в этом году было нельзя, мероприятие вполне успешно состоялось. Дети отвечали на вопросы по 73 историческим местам Казани, используя Google Карты.

По традиции в этот же день объявляли победителей конкурса на лучшую статью и лучшую редактуру в татарской «Википедии».

— За время проведения конкурса было написано более 20 статей и внесено более 200 тысяч байтов новой информации в уже существующие статьи. Были участники из Турции, Казахстана и других стран. С уверенностью можно сказать, в этом году конкурс взял международную планку, — рассказал один из ведущих татарских википедистов Тимерхан Шайхутдинов.

Победители в установленных номинациях получили денежные и брендированные призы от «Википедии».

Ришата Тухватуллина приняли в тусовку татарских альтернативщиков

Можно сказать, что в этом году полноценный концерт акции, который все так ждут, стал жертвой нового формата. Привычного нон-стоп исполнения живой альтернативной музыки не получилось. Отдельные номера послужили отличными перебивками между бесконечными беседами ведущих.

И сколько бы ни ждали зрители полюбившихся и уже довольно популярных Gauga и Juna, на сцене выступали совершенно новые, еще не раскрытые лица. Тем не менее каждая группа и каждый исполнитель вызывали зрительский шквал эмоций и признаний в симпатии.

Еще пару месяцев назад мы разговаривали с Радифом Кашаповым, который является одним из организаторов концертной части акции. Тогда он приоткрыл завесу тайны и рассказал, что в этом году на акцию будут приглашены поп-артисты. Организаторы сдержали свое слово. Среди молодых исполнителей альтернативной музыки выступил и золотой голос татарской эстрады Ришат Тухватуллин. Его выступление зрители в большинстве своем приняли с радостью. Хотя, конечно, нашлись и те, кто зафукал творчество артиста. Но кто знает, возможно, на следующий год эстрадников на сцене «Мин татарча сөйләшәм» станет еще больше и тогда недовольным придется смириться.

kazanfirst.ru