Роман «Зулейха открывает глаза» удостоен итальянской премии

Роман Гузель Яхиной «Зулейха открывает глаза» получил премию Джузеппе Томаси ди Лампедуза в Италии. Об этом сообщила сама автор романа на своей странице в социальной сети Instagram.

«Зулейха открывает нам глаза, убеждая в необходимости внимания литературы к прошлому», — написала Гузель Яхина.

Премия Джузеппе Томаси ди Лампедуза присуждается с 2003 года произведениям международных авторов, опубликованным в Италии.

Пользователи в своих комментариях поздравили автора с таким значимым событием.

«Поздравляю! Успехов побольше!», «Все однажды встает на свои места. Поздравляем от всей души!», «Что и следовало доказать!», «Поздравляю! Шикарное произведение, достойно наград!», — написали они.

kazanfirst.ru