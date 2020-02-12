Российскому халялю предрекли успех на мировом рынке

В Совете муфтиев России (СМР) призвали российских производителей халяля активнее продвигать свою продукцию на рынках исламских стран, передает РИА Новости.

По мнению первого зампреда СМР Рушана Аббясова, российские предприятия, развивающиеся в сфере халяль, обладают большим потенциалом для того, чтобы достичь успеха на мировом рынке. Он также обратил внимание на то, что халяльная продукция становится все более популярной у немусульман, что положительно сказывается на темпах развития данной индустрии в РФ.

В эти дни в российской столице проходит международная выставка «Продэкспо-2020», на которой представлено свыше 2,5 тыс. российских и зарубежных компаний из 70 стран мира. Немало среди них и производителей продукции, дозволенной для мусульман.

С каждым годом российские компании наращивают объемы поставок халяльной продукции в страны исламского мира. Среди основных покупателей государства Персидского залива. В августе власти Дагестана выразили готовность начать поставки в Кувейт продуктов питания, соответствующих стандарту «халяль», в частности, телятины и баранины, которой славится регион.

islamnews.ru