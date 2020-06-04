Ровеснице ТАССР в Зеленодольском районе вручили медаль в честь векового юбилея

Ровесница ТАССР родилась в крестьянской семье, в которой была шестым ребенком. В тяжелые годы Великой Отечественной войны Гайша апа рубила деревья в марийских лесах, работала бригадиром в родном селе, а по ночам вязала шерстяные носки и отправляла их на фронт. За постоянный труд Гайша Ганиева удостоена государственных наград. Всю жизнь она проработала в колхозе, воспитала четверых детей.