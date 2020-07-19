Руководитель ансамбля татарского танца «Ильдан» отметил день рождения

Руководитель Автономии татар Москвы Фарит Фарисов, заместитель Полномочного представителя Республики Татарстан Эмиль Файзуллин, участники и выпускники народного ансамбля татарского танца «Ильдан» поздравили с днём рождения Радифа Мухамедшаевича Яваева, руководителя творческого коллектива, заслуженного работника культуры Республики Татарстан.

К поздравлению присоединились и совсем малыши — возможно, следующее поколение танцовщиков ставшего уже легендарным творческого коллектива.

Напомним, что Народный ансамбль татарского танца «Ильдан» — единственный коллектив татарского танца в Москве.

Радиф Мухамедшаевич — неравнодушный, увлечённый своим делом педагог, умеющий передать ученикам свою любовь к танцу!

А всех, кто хочет освоить искусство татарского танца, ждут в новом творческом сезоне в Татарском культурном центре Москвы, где с 2006 года и ведёт свою деятельность ансамбль «Ильдан».

Автономия татар Москвы