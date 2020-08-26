Руководители медресе обменялись мнениями о готовности к учебному году

В 6-й день месяца Мухаррам (25 августа), состоялась видеоконференция с участием руководителей мусульманских образовательных учреждений (медресе) и заместителем муфтия Татарстана по образованию, председателем Cовета по исламскому образованию России и ректором РИИ и КИУ Рафиком хазратом Мухаметшиным. В повестке дня основными вопросами значились итоги приемной кампании 2020 года, порядок подготовки к 2020-2021-му учебному году.

Сначала руководители медресе ознакомили Рафика хазрата Мухаметшина с итогами предыдущего учебного года, окончившегося в дистанционном формате, и кампанией приема абитуриентов, которая также прошла в заочной форме. В условиях пандемии прием экзаменов и защита дипломных работ в медресе прошли в дистанционной форме, за что Духовное управление мусульман выразило всем руководителям медресе признательность. Далее хазраты обменялись мнениями по поводу организации нового учебного года с учетом требований Роспотребнадзора.

Руководство образовательных учреждений обязали обеспечить студентов вузов и медресе многоразовыми масками и антисептиками. Обучение будет организовано с учетом мер безопасности нераспространения коронавирусной инфекции, студенты приступят к учебе первого сентября с соблюдением социальной дистанции. В учебных классах и общежитиях будет проводиться дезинфекция. Особо выделили обязательность того, что каждый день необходимо измерять температуру у преподавателей и студентов с занесением данных в журнал. Во время встречи высказали мысль о необходимости выделения изолятора для временного пребывания заболевших. Также в ходе встречи обменялись мнениями по поводу размещения актуальной информации о защите от инфекции COVID-19, о форуме ученых Мусульманских образовательных учреждений и о принятии участия в курсах повышения квалификации.

dumrt.ru