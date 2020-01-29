Руководители татарских общественных организаций Свердловской области совещались в Постоянном представительстве Республики Татарстан

28 января в здании Постоянного представительства Республики Татарстан состоялось собрание руководителей активных татарских национальных общественных организаций Свердловской области.

На мероприятии приняли участие Постпред РТ Хайдар Гильфанов, заместитель Постпреда РТ Фавия Сафиуллина, консультант Постпредства РТ Рифат Юсупов, председатель Правления РОО КТСО “Татары Урала” Ринат Аскаров, председатель национально-культурной автономии татар Свердловской области Артур Мухутдинов, председатель национально-культурной автономии татар Екатеринбурга Владислав Яхин, председатель местной национально-культурной автономии татар городского округа Верхняя Пышма Гульшат Аюпова, руководитель Свердловской областной общественной организации развития дружбы народов «Татары Урала» Суфия Таминдарова, председатель молодежной организации «Землячества татар» Эльвина Курбанова.

Разговор шел о деятельности татарских национальных общественных организаций, о взаимодействии в сфере национально-культурной жизни татар Свердловской области. Детально обсудили План предстоящих мероприятий, посвященных 100-летию образования ТАССР и вопросы взаимного сотрудничества в их организации.

«Год празднования 100-летия образования ТАССР – очень важный год для всего татарского мира. Поэтому необходимо объединить все ресурсы и возможности, чтобы достойно отметить эту знаменательную дату». К такому выводу пришли присутствующие, и решили создать оперативную рабочую группу для реализации плана предстоящих мероприятий. Заседание рабочей группы состоится 10 февраля текущего года.

Постоянное представительство Республики Татарстан в Свердловской области