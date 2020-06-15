Рустам Хансверов: «20 лет в кругу друзей»

15 июня 2000 года Управлением юстиции Правительства Московской области была зарегистрирована Местная татарская национально-культурная автономия городского округа Люберцы, и сегодня на вопросы редакции отвечает её председатель Рустам Хансверов.

– Как создавалась организация?

– 12 мая 2000 года в Малаховке прошла учредительная конференция местной татарской национально-культурной автономии Люберецкого района. Её участниками были: Ибятов Ф.М., Сафаргалиев И.М., Сафаргалиева Р.М., Бадаев И.И., Бадаева Р.Ф., Ахтямов А.Г., Ахтямова Л.М., Салахов Ф.Ф., Салахова Р.Г. Тогда же был избран первый председатель автономии Ибятов Фаиль Мужипович. А уже 15 июня организация была официально зарегистрирована как юридическое лицо.

– Кто еще руководил автономией?

– Всего четыре человека. После Ибятова Ф.М. 11 марта 2003 председателем был избран Саитов Радик Ирекович, 15 апреля 2004 Даутова Сания Аббясовна, руководившая организацией 11 лет. А с 7 февраля 2015 председателем избрали меня.

– Можете назвать активистов и тех, кто помогает?

– Сегодня в состав Совета автономии входит 9 человек: Хансверов Р.Х., Калимуллина Р.Ш., Ибятов Ф.М., Давлетгареева Е.Р., Невмятуллин И.М., Гатина Ф.Г., Зиганшин И. Р., Мамедов Э.А., Хасанов А.Р. Это известные в округе татары.

Активную деятельность в работе автономии с момента ее создания оказывали бывший глава поселка Красково Бадаев Искандер Исмаилович, руководитель строительной компании «Жилстрой» Ахтямов Айрат Гермусович, предприниматель Мидхат Ибрагимов и др.

– Сколько сегодня примерно татар проживает в городском округе Люберцы?

— Думаю, в районе 10% населения, это примерно около 30 тыс. человек. Из них активное участие в мероприятиях автономии принимает порядка 3-4000 татар.

– Татары активно участвуют в премии губернатора «Наше Подмосковье»?

– Да, за все время проведения конкурса социальных проектов, наша автономия четыре раза становилась победителем премии. Среди проектов: проведение Сабантуя в Малаховке, Недели и Месячника татарской национально-культурной автономии, а также 1 Открытых татарских игр.

– Какие отношения у автономии с органами власти и другими структурами?

– Мы являемся частью большой региональной организации татар Подмосковья (РТНКА МО), которую возглавляет Фарит Мухтасаров. В Подмосковье наша организация находится на хорошем счету, проявляет активность по многим совместным мероприятия. Также активно сотрудничаем с местной администрацией, глава округа Владимир Ружицкий всегда нас поддерживает. Именно по инициативе татарской автономии в 2009 году в районе создан Консультативный совет по межнациональным отношениям при главе района. Тесные отношения у нас и с Общественной палатой, членом которой я являюсь, а также с Комиссией по межнациональным отношениям палаты.

Также надо отметить, что между городским округом Люберцы и Буинским районом республики Татарстан подписано соглашение о сотрудничестве. В 2010 году делегация округа с главой округа побывали на татарской земле.

– Как автономия взаимодействует с мусульманской общиной округа?

– Мы тесно взаимодействуем с местной мусульманской общиной округа, которую возглавляет имам-хатыб Хасанов Али хазрат. Проводим совместные акции, участвуем в религиозных праздниках.

– Расскажите о самых ярких событиях автономии за эти годы.

20 июня 2009 – IX Областной «Сабантуй» в Люберцах

2009 – I Форум народов района

20011 – I I Форум народов района

2013 – турнир по борьбе Куреш в Люберцах

2015 – 1-я Неделя татарской культуры

2015 – Сабантуй в Малаховке

2018 – 1 Открытые татарские межнациональные игры в Вялках

2018 – 1-й Месячник татарской культуры округа

– А какое из них самое яркое?

– — Это конечно IX областной Сабантуй в Люберцах в 20009 году. В программе Сабантуя состоялась выставка детских рисунков, посвященных Сабантую; открылся книжный стенд с татарской литературой в центральной городской библиотеке им. С.Есенина; состоялся круглый стол по межнациональным отношениям и прошла выставка работ участников Творческого Союза Художников «РАССАМ» в городском краеведческом музее.

Открытием официальной части праздника послужило торжественное шествие представителей 18 местных татарский автономий районов и городов Подмосковья.

Пройдя через главный вход в парк, шествующая делегация остановилась у сцены, организованной возле здания администрации Люберецкого района. Всадники на лошадях внесли флаг Сабантуя, и почетные гости и организаторы праздника (среди которых глава Люберецкого муниципального района Ружицкий Владимир Петрович, глава Буинского муниципального района Республики Татарстан Алмзяров Рафаэль Хазиевич, заместитель министра Московской области по делам территориальных образований С.М. Комаров, полномочный представитель республики Татарстан при президенте Российской Федерации заместитель премьер-министра республики Татарстан Н.Ф. Мириханов, президент региональной Татарской национально-культурной автономии МО Мухтасаров Фарит Шамилович, председатель попечительского совета РТНКА МО Ибятов Фаиль Мужипович и др. поднялись на сцену для торжественного приветствия.

Представители Республики Татарстан преподнесли нашему краю щедрые подарки: благодарственные письма и почетные грамоты Республики Татарстан самым активным участникам-организаторам Сабантуя-2009; книги «Татары Подмосковья», в которых описана история Татарского народа со времен Золотой Орды; ковер в память о том, «что есть такой народ в Республике Татарстан, который хочет быть в дружеских отношениях со всеми народами России». А на закуску гости праздника услышали голос известного певца страны и всех татар Рената Ибрагимова.

– Как организация справляется с пандемией?

– Как и все, сложно. Проводим мероприятия удаленно. В течение двух месяцев участвовали в волонтерской поддержке нуждающихся татар, совместно с мусульманской общиной помогали продуктами.

– Как отметите юбилей?

– Планировали в эти дни провести большой фестиваль, но, в связи с коронавирусом, перенесли его на осень. Мы еще встретимся и обязательно достойно отметим юбилей!

inlubertsy.ru