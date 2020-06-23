Рустам Минниханов: «Большая гордость, что татарстанцы выполняют такую ответственную миссию»

В преддверии Парада Победы, Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи пообщался с солдатами-срочниками, которые проходят службу в подшефных Татарстану частях в разных российских регионах, а также проходящими службу в комендантском Преображенском полке.

Завтра, 24 июня, ребята примут участие в Параде Победы в Москве. И как сказал Рустам Нургалиевич, для республики «большая гордость, что татарстанцы выполняют такую ответственную миссию!»

Сегодня в части также проходят традиционные Дни татарской кухни. Поэтому военнослужащие в Удмуртии собрались за накрытым столом.

— Шефствующий над частью район организовал для служащих национальный обед, чтобы показать всю красоту и вкус татарской еды, — пояснил глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров.

kazanfirst.ru