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Рустам Минниханов: «Большая гордость, что татарстанцы выполняют такую ответственную миссию»

Рустам Минниханов: «Большая гордость, что татарстанцы выполняют такую ответственную миссию»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Общество, Главные новости, 23.06.2020 0 6

В преддверии Парада Победы, Президент Татарстана Рустам Минниханов по видеосвязи пообщался с солдатами-срочниками, которые проходят службу в подшефных Татарстану частях в разных российских регионах, а также проходящими службу в комендантском Преображенском полке.

Завтра, 24 июня, ребята примут участие в Параде Победы в Москве. И как сказал Рустам Нургалиевич, для республики «большая гордость, что татарстанцы выполняют такую ответственную миссию!»

Сегодня в части также проходят традиционные Дни татарской кухни. Поэтому военнослужащие в Удмуртии собрались за накрытым столом.

— Шефствующий над частью район организовал для служащих национальный обед, чтобы показать всю красоту и вкус татарской еды, — пояснил глава Бугульминского района Татарстана Линар Закиров.

kazanfirst.ru

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