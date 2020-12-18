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Рустам Минниханов наградил председателя Национального совета ВКТ медалью 100-летия образования ТАССР

Рустам Минниханов наградил председателя Национального совета ВКТ медалью 100-летия образования ТАССР

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, 18.12.2020 0 18

Сегодня в Казанском Кремле прошло совместное заседание оргкомитета по подготовке празднования 100-летия ТАССР, оргкомитета по проведению в 2021 году в Татарстане Года родных языков и народного единства, а также Совета по межнациональным и межконфессиональным отношениям. В ходе мероприятия Президент Татарстана Рустам Минниханов наградил заместителя Премьер-министра РТ, председателя Национального совета Всемирного конгресса татар Василя Шайхразиева медалью 100-летия образования ТАССР.

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