Рустам Минниханов: «Наиболее правильный Сабантуй – это деревенский!»

Сельские населенные пункты Татарстана смогут 4 июля провести праздник плуга, если будет принято такое решение местными органами власти с учетом мнения населения, озвучили сегодня на традиционном совещании в кабмине РТ с участием главы республики. Впрочем, пока сельские населенные пункты не торопятся давать добро на это мероприятие, например, в Зеленодольском районе таковых пока только два. О том, каким будет Сабантуй-2020 в Татарстане и за его пределами, — в материале «БИЗНЕС Online».

«НЕБОЛЬШИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ОЧЕНЬ ВАЖНЫ. ДЕНЬ МЫ ОПРЕДЕЛИЛИ — 4 ИЮЛЯ»

Рустам Минниханов поставил точку в вопросе о том, быть ли в этом году в Татарстане Сабантую. Праздник плуга пройдет 4 июля и лишь в сельской местности, причем только в тех населенных пунктах, которые примут подобное решение.

«Сохраняются большие риски, поэтому принято решение: мы не будем проводить Сабантуй в городах, райцентрах и крупных поселениях, — сказал президент РТ на традиционном субботнем совещании в кабмине. — Но в сельских населенных пунктах разрешаем, если будет принято соответствующее решение местных органов власти и с учетом мнения населения, потому что сельские Сабантуи — это небольшой праздник на природе. Но мероприятие должно быть организовано с учетом требований и по согласованию с Роспотребнадзором».

Притом, по его словам, такое проведение праздника и есть дань традициям. «Наиболее правильный Сабантуй — это деревенский! — считает глава республики. — Он истинный праздник, со всеми родственниками, с тальянкой, плясками. Без каких-либо серьезных спортсменов, когда каждый может побороться. Небольшие мероприятия очень важны. День мы определили — 4 июля».

Напомним, что дату 4 июля на заседании президиума совета муниципальных образований сообщил замруководителя аппарата президента РТ Ильнур Гарипов, при этом добавив: «Важно взвесить целесообразность проведения с учетом текущей ситуации заболеваемости на местах, а также учесть и мнение жителей».

Министр культуры РТ Ирада Аюпова в беседе с корреспондентом «БИЗНЕС Online» заметила, что в данном случае прежде всего главы районов Татарстана будут принимать решение, проводить Сабантуи в селах или нет. «Все очень индивидуально, на территории любого муниципального образования глава лучше владеет ситуацией, в случае чего он станет обеспечивать безопасность всех участников мероприятия», — заметила она. В свою очередь, на их решения будет влиять ряд факторов, главные из них — число заразившихся и готовность медучреждений принять больных. «Нельзя ни в коем случае принимать единое для всех решение, нужно объективно оценивать ситуацию», — призвала глава ведомства.

«ЕСЛИ ПОЗВОЛИТ ГРАФИК, САМ ПЛАНИРУЮ ПОБЫВАТЬ НА САБАНТУЕ В ОБОИХ ПОСЕЛЕНИЯХ»

В Зеленодольском районе отметить праздник посевной решились пока только два сельских поселения — Нижнеураспугинское и Большеякинское. «В селах, где пройдет Сабантуй, будут соблюдены все меры предосторожности, за этим проследят правоохранительные органы, специалисты Роспотребнадзора и органы местной власти, — пояснил руководитель исполкома Зеленодольского района Михаил Афанасьев. — Если позволит график, сам планирую побывать на Сабантуе в обоих поселениях. О том, проводить ли праздник в селах, решения принимаются совместно с органами местной власти».

По его словам, в тех двух поселениях будут обязательно учтены все меры безопасности: дезинфекторы, все только в масках и перчатках, социальная дистанция и пр.

В другом, соседнем от Казани Лаишевском районе сообщили, что в его сельских поселениях праздник проводиться не будет. «Это касается даже самых маленьких сел: ведь в случае разрешения туда могут потянуться жители соседних населенных пунктов, что небезопасно с эпидемиологической точки зрения», — пояснили в пресс-службе района.

Не состоится Сабантуй и в сельских поселениях Мамадышского района — так по результатам соцопроса решили сами местные жители. Как уточнила в разговоре с нашим корреспондентом заместитель главы Кукморского района Равия Каримуллина, заявок из сел здесь также не поступало — пока никаких празднований не планируется.

В приемной Сабинского муниципалитета ответили, что пока никаких мероприятий не будет, но здесь ждали как раз-таки указа президента Татарстана.

В организационном отделе аппарата совета Лениногорского района отметили, что ни в одном селе района проведение Сабантуя не планируется.

В приемной главы Арского муниципалитета ответили, что об организации праздника плуга им пока вовсе ничего не известно. Хотя на днях глава района Ильшат Нуриев заявлял на своей странице в Instagram, что проводить в этом году Сабантуй в районе нецелесообразно, особенно когда против мероприятий с массовым участием людей высказалось 90% местного населения.

В приемной главы Нурлатского муниципального района и города Нурлат также сообщили, что информации о празднике пока нет.

Отказались от проведения праздника и в Мингере — пожалуй, главной площадке Татарстана, здесь в родовом селе ежегодно проводит самый грандиозный Сабантуй известная в Татарстане семья Миннахметовых во главе с руководителем фонда газификации РТ Джаудатом Миннахметовым. Например, в 2018-м туда приехали почти 40 тыс. зрителей и участников, при том что в самом селе проживают около 250 человек. А в прошлом году в Мингере пели Дина Гарипова и «Чингисхан», кроме того, прошел чемпионат мира по борьбе корэш. Информацию о том, что в этом году Сабантуя не будет, нашему корреспонденту подтвердил директор «Ак Барс Арены» Радик Миннахметов, несмотря на то что в интернете можно отыскать вбросы о якобы проводимом празднике.

«ОН БУДЕТ НЕ ПРОСТО ПОЗДРАВЛЯТЬ, А РАССКАЖЕТ О ВОЗРОЖДЕНИИ ТАТАРСКИХ БОЕВЫХ ИСКУССТВ»

Кроме того, отказались от привычного формата федерального Сабантуя в московском парке «Коломенское». Еще в начале июня в оргкомитете московского праздника решили провести онлайн-мероприятие. Праздник состоится 4 июля на 7 онлайн-площадках, которые будут посвящены народным играм, кулинарным мастер-классам и концертам с участием звезд эстрады.

«Одна из площадок будет непосредственно там, где пройдет официальная часть, встреча наших ветеранов, активистов, на территории татарского культурного центра», — рассказал «БИЗНЕС Online» председатель Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарит Фарисов. Оставшиеся 6 площадок окажутся в буквальном смысле разбросаны по всему миру, а наблюдать за происходящим онлайн можно из любой точки планеты.

«Где-то будет проходить концерт, на некоторых состоятся мастер-классы по приготовлению татарских, башкирских блюд. Это в одной из стран, название которой пока не сообщаем, там есть татарский ресторан. Отдельная площадка — национальная кухня, одним из поваров будет певица Алсу. Эксклюзивную продукцию представит „Татармультфильм“ — 28 роликов, посвященные Сабантую», — продолжает Фарисов.

Анонсировал он участие в мероприятии и муфтия Татарстана Камиля Самигуллина: «Он будет не просто поздравлять, а расскажет о возрождении татарских боевых искусств, побывает на специальной площадке, там поведают о татарских играх». Единственное сожаление главы татарской национально-культурной автономии Москвы — на мероприятии планировали и проведение схваток по борьбе корэш, за которыми бы зрители могли наблюдать в интернете, но в результате такого разрешения организаторы не получили.

Конкретика по площадкам и мероприятиям московского Сабантуя в режиме онлайн, по его словам, появится в середине следующей недели.

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