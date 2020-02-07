enrutat
Главная / Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями супруге Айрата Хайруллина
Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями супруге Айрата Хайруллина

Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями супруге Айрата Хайруллина

в Новости, Слайдер, Главные новости, 07.02.2020 0 6

Президент Татарстана Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями супруге погибшего при крушении вертолета депутата Госдумы РФ Айрата Хайруллина Гузели.

«Это большая потеря не только для Вас, Вашей семьи, но и для всей республики. Из жизни ушёл человек, внёсший достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана, эффективно отстаивавший интересы татарстанских сельхозпроизводителей на высшем законодательном уровне в Государственной Думе России», — говорится в телеграмме.

По словам Президента РТ, Айрат Хайруллин запомнится жителям республики как активный благотворитель, который совершил много добрых дел.

«Сочувствую Вашему горю, желаю Вам сил и стойкости в эти скорбные дни», — заключил Рустам Минниханов и попросил передать слова поддержки всем родным и близким погибшего депутата.

https://www.tatar-inform.ru/news/politics/07-02-2020/rustam-minnihanov-napravil-telegrammu-s-soboleznovaniyami-supruge-ayrata-hayrullina

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.