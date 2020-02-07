Рустам Минниханов направил телеграмму с соболезнованиями супруге Айрата Хайруллина

«Это большая потеря не только для Вас, Вашей семьи, но и для всей республики. Из жизни ушёл человек, внёсший достойный вклад в развитие агропромышленного комплекса Татарстана, эффективно отстаивавший интересы татарстанских сельхозпроизводителей на высшем законодательном уровне в Государственной Думе России», — говорится в телеграмме.