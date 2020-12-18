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Рустам Минниханов подведет итоги празднования 100-летия ТАССР

Рустам Минниханов подведет итоги празднования 100-летия ТАССР

в Новости, Слайдер, Главные новости, «К 100-летию образования ТАССР», 18.12.2020 0 8

Сегодня в Казанском Кремле состоится заседание, на котором подведут итоги празднования 100-летия республики. Проведет его Президент Татарстана Рустам Минниханов.

Помимо подведения итогов, на мероприятии будут обсуждаться подготовка и проведение в 2021 году Года родных языков и народного единства. В заседании примут участие соответствующий организационный комитет, Комитет по подготовке и проведению празднования 100-летия образования ТАССР и Совет при Президенте РТ по межнациональным и межконфессиональным отношениям.

tatar-inform.ru

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