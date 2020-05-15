Рустам Минниханов посетил центр формирования ифтар-наборов на стадионе «Ак Барс Арена»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил стадион «Ак Барс Арена», где понаблюдал за ходом подготовки продуктовых боксов для ифтара. Президента РТ сопровождал мэр Казани Ильсур Метшин.

В этом году республиканский ифтар организован в новом формате. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией наиболее нуждающимся татарстанцам на дом доставляются специальные ланч-боксы для разговения. Благотворительная акция будет продолжаться на протяжении всего месяца Рамазан.

Рустаму Минниханову сообщили, что ежедневно на территории стадиона формируется до 1000 ифтар-наборов. Их передают благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ, имамам казанских мечетей и мухтасибам районов для дальнейшей доставки нуждающимся гражданам. При этом соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Свои ифтар-наборы также готовят и ряд других организаций. Всего на сегодняшний день татарстанцы получили свыше 100 тыс. продуктовых боксов.

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