enrutat
Главная / Рустам Минниханов посетил центр формирования ифтар-наборов на стадионе «Ак Барс Арена»
Рустам Минниханов посетил центр формирования ифтар-наборов на стадионе «Ак Барс Арена»

Рустам Минниханов посетил центр формирования ифтар-наборов на стадионе «Ак Барс Арена»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Религия, Главные новости, 15.05.2020 0 9

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов посетил стадион «Ак Барс Арена», где понаблюдал за ходом подготовки продуктовых боксов для ифтара. Президента РТ сопровождал мэр Казани Ильсур Метшин.

В этом году республиканский ифтар организован в новом формате. В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической ситуацией наиболее нуждающимся татарстанцам на дом доставляются специальные ланч-боксы для разговения. Благотворительная акция будет продолжаться на протяжении всего месяца Рамазан.

Рустаму Минниханову сообщили, что ежедневно на территории стадиона формируется до 1000 ифтар-наборов. Их передают благотворительному фонду «Закят» ДУМ РТ, имамам казанских мечетей и мухтасибам районов для дальнейшей доставки нуждающимся гражданам. При этом соблюдаются все меры санитарно-эпидемиологической безопасности.

Свои ифтар-наборы также готовят и ряд других организаций. Всего на сегодняшний день татарстанцы получили свыше 100 тыс. продуктовых боксов.

president.tatarstan.ru

Оставить комментарий

Адрес Вашей электронной почты не будет опубликованОбязательные поля отмечены *

*

Яндекс.Метрика
1992-2018 Бөтендөнья татар конгрессы, ОГРН 1031659011350 от 07.07.2000. Контакты. Политика конфиденциальности персональных данных
Все материалы сайта доступны по лицензии: Creative Commons Attribution 4.0 International.