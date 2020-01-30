Рустам Минниханов посетил заседание итоговой коллегии Минкульта РТ в Иннополисе

Президент Татарстана Рустам Минниханов посетил заседание итоговой коллегии Министерства культуры РТ на тему «Институты культуры как инструмент сохранения культурного кода нации» в Иннополисе.

Руководитель республики осмотрел выставку, посвященную 100-летию ТАССР, где были представлены музейные экспонаты, книжные новинки татарских издательств, традиционные музыкальные инструменты средневековой культуры народов Поволжья и изделия народных промыслов, а также фуд-корт с национальными блюдами.

Также Президент оценил презентации КазГИК: например, проекты линейки уличных объектов для Казани и передвижной выставки, посвященной 100-летию ТАССР.