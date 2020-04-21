Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем местного самоуправления

Ежегодно 21 апреля отмечается День местного самоуправления, который, несмотря на свою непродолжительную историю, уже прочно вошёл в славную летопись профессиональных праздников Российской Федерации. Сегодня трудно переоценить огромную роль местного самоуправления в развитии народовластия в нашей стране, в становлении и совершенствовании институтов государственности и гражданского общества.

В Татарстане авторитет местного самоуправления традиционно высок. Убеждён, его успешная деятельность, укрепление взаимодействия власти и общества на всех уровнях являются твёрдым залогом поступательного развития республики, гарантией стабильности и прогресса.

В нынешнем году мы отмечаем знаковые юбилеи: 75-летие Победы в Великой Отечественной войне и 100-летие со дня образования Татарской АССР. На всём протяжении вековой истории возрождённой татарстанской государственности органы власти на местах неизменно демонстрировали высокий уровень участия во всех общественно значимых делах. Большой вклад местные органы власти внесли в организацию слаженной работы трудового фронта в тяжелые военные и послевоенные годы, снабжения населения продовольствием и предметами первой необходимости.

Сегодня в Татарстане многое делается для обеспечения достойной жизни граждан, поступательного развития территорий, вовлечения широких масс населения в решение актуальных задач. Значительный уровень экономического развития и общественного согласия в республике позволяет нам реализовывать около пятидесяти социальных программ, направленных на обеспечение высокого качества жизни. И мы обязательно продолжим эту работу.

Одной из основных задач местного самоуправления, как наиболее близкого к гражданам уровня публичной власти, была и остаётся работа с населением. Особую актуальность это приобретает в условиях борьбы с эпидемией коронавируса, которая требует от всех нас выдержки и высокого профессионализма, повсеместной мобилизации сил по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, выверенности и оперативности в принятии решений. Уверен, общими усилиями мы справимся с этой коварной угрозой и сумеем минимизировать её последствия.

В этом году нам также предстоит провести важную избирательную кампанию по выборам депутатов местного самоуправления. Оценку состояния работы на местах дадут наши избиратели. Не сомневаюсь, что и на этот раз в органы местного самоуправления будут избраны наиболее деятельные, авторитетные граждане, хорошо знакомые с местными задачами и проблемами.

В этот знаменательный день с особой признательностью поздравляю всех работников местного самоуправления, депутатов, общественных активистов и ветеранов. Благодарю вас за значительный вклад в социально-экономическое развитие Республики Татарстан, искреннюю заботу о согражданах и родной земле, добросовестный и ответственный труд на благо Отечества. С Днём местного самоуправления! Счастья вам, мира, добра и благополучия!

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