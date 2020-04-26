Рустам Минниханов поздравил татарстанцев с Днем родного языка

Уважаемые татарстанцы!

Дорогие соотечественники!

От всей души поздравляю вас с Днём родного языка!

Этот замечательный праздник, приуроченный ко дню рождения великого сына татарского народа – солнца национальной поэзии Габдуллы Тукая, неизменно отмечается в Татарстане и везде, где проживают наши соплеменники, с особой торжественностью, огромным творческим воодушевлением и искренним уважением к древней культуре и славным традициям предков.

Родной язык – «отца и матери язык» – это то, что дано нам с рождения, то, что объединяет нас, делает одной семьёй, единым народом. В нём, как в могучей полноводной реке, сливаются воедино мудрость веков и современные мотивы, с помощью родного языка мы постигаем окружающий мир, наполняя нашу жизнь особыми смыслами. Великий Тукай видел в родном языке живительную силу: «Душе состариться не дам я никогда, она останется сильна и молода. Пока огонь стиха живёт в груди моей, я годен для борьбы, я старости сильней».

И сегодня, в непростых условиях противоэпидемических ограничений и борьбы с коронавирусом, мы следуем наставлениям Тукая, который, вдохновленный народной мудростью, писал: «…Ты хоть в воде, хоть в молоке ты утопай, Будь терпелив, настойчив, смел — отчаянью не уступай!».

Родной язык – это культурный код нации, который даёт нам силы жить, созидать, творить, бережно сохранять и передавать потомкам бесценные духовные богатства. Нашей общей задачей всегда было и остаётся – беречь и развивать его. Сегодня на это нацелены совместные усилия государственных органов, творческих союзов, религиозных организаций и общественных объединений.

Убеждён, что праздник в ещё большей мере будет способствовать решению задач поддержки и популяризации родных языков и культур представителей народов, проживающих в многонациональном Татарстане. Сердечно благодарю всех, кто осуществляет столь благородную миссию, в первую очередь учителей, деятелей науки, культуры, искусства, общественников и энтузиастов!

Счастья вам, мира, добра и благополучия, дорогие татарстанцы!

Президент Республики Татарстан Р.Н. Минниханов

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