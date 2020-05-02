Рустам Минниханов принял участие в международной акции «Сад памяти»

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов присоединился к международной акции «Сад памяти», приуроченной к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне.

В рамках акции до 22 июня в России планируется посадить 27 млн деревьев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. На территории республики будет высажено более 350 тыс. саженцев.

Сегодня акция прошла в Парке Победы. Вместе с Президентом Татарстана акцию поддержали главный федеральный инспектор по РТ Виктор Демидов, министр лесного хозяйства РТ Равиль Кузюров, мэр Казани Ильсур Метшин, а также члены движения «Волонтеры Победы». Всего на территории парка было высажено 75 ив. Высадка проходила поэтапно, с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

«Очень хорошая акция. Это дань уважения тем, кто сражался за победу, за нашу Родину, за всех нас. Многие из них не вернулись. Очень важно сохранить память об их героическом подвиге», — сказал Рустам Минниханов.

В период пандемии коронавируса посадка деревьев проходит в основном силами Министерства лесного хозяйства РТ и его подведомственных учреждений. Часть работ взял на себя актив «Волонтеров Победы» и республиканские патриотические организации. К сегодняшнему дню проект охватил 23 лесничества, ряд городов и населенных пунктов региона.

Помимо этого, сегодня Рустаму Минниханову представили концепцию благоустройства территории Парка Победы. Президент Татарстана также осмотрел новый памятник Советскому солдату , который в ближайшие дни будет установлен в парке. Открытие памятника состоится 9 мая.

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