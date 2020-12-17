Рустам Минниханов принял участие в презентации трехтомника «Руководители городов и районов Татарстана»

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов принял участие в презентации книги «Руководители городов и районов Татарстана».

Мероприятие прошло на площадке ГТРК «Корстон».

Трехтомное издание выпущено в рамках празднования 100-летия ТАССР, на двух государственных языках — русском и татарском, тиражом 1 тыс экземпляров.

Уникальность издания в том, что через судьбы людей раскрывается история республики.

В книгу вошли сведения обо всех руководителях городов и районов республики, начиная с 1920-30 годов. Общее количество руководителей составило 1124 человека.

Так, в разные годы на территории республики существовало 119 районов, из которых упразднены или реорганизованы 66.

Издание иллюстрировано большим количеством архивных фотографий.

Как было отмечено в ходе презентации, ряд руководителей был подвергнут политическим репрессиям, все они впоследствии были реабилитированы.

Четыре первых секретаря партии из ТАССР принимали участие в Параде победы в Москве в 1945 году.

Руководитель Аппарата Президента РТ Асгат Сафаров напомнил, что работа над проектом шла два года, были отправлены сотни запросов в архивы регионов страны, а также в Беларусь, Украину и другие страны.

Издание будет направлено в библиотеки, в музеи — для сохранение истории региона и памяти о руководителях городов и районов.

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов в свою очередь поблагодарил коллектив проекта за огромную проделанную работу. По его словам, эта книга будет востребованной. Рустам Минниханов также предложил перевести издание и в электронный вид — чтобы обеспечить доступ как можно большему количеству читателей.

Это очень качественное издание, сказал Рустам Минниханов.

В ходе презентации Рустам Минниханов вручил Благодарственное письмо Президента РТ Индусу Тагирову — научному редактору этого исторического издания.