Рустам Минниханов призвал жителей проголосовать за Татарстан во Всероссийском конкурсе

Президент РТ Рустам Минниханов призвал жителей республики проголосовать за Татарстан во Всероссийском конкурсе на создание туристско-рекреационных кластеров и развитие экотуризма в России.

«Дуслар, осталось два дня, чтобы проголосовать за Татарстан на сайте priroda.life», — пишет Минниханов на своей официальной странице во «ВКонтакте».

Речь идет об уникальных в масштабах России местах, которые расположены в Татарстане. Победа в конкурсе позволит создать здесь условия для цивилизованного отдыха, новые возможности для путешествий по республике и сохранения природных богатств Татарстана.

«Если победим, республике будут выделены федеральные средства на обустройство Голубых озер, территории у горы Лобач и Юрьевской пещеры в Камско-Устьинском районе, Волжско-камского природного биосферного заповедника, Нацпарка «Нижняя Кама» и Шумбутского заказника в Рыбно-Слободском районе. Поднажмем!», – призвал руководитель РТ.

Чтобы отдать свой голос за регион, нужно зайти на сайт priroda.life в раздел «География», авторизоваться, выбрать на карте Татарстан и проголосовать за проекты

kazanfirst.ru