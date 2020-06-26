Рустам Минниханов в Кировской области принял участие в открытии мемориала воинам 311 стрелковой дивизии

Сегодня Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов и Губернатор Кировской области Игорь Васильев приняли участие в торжественной церемонии открытия мемориала воинам 311 стрелковой дивизии в городе Слободской Кировской области. Рустам Минниханов находится в Кировской области с рабочим визитом.

В годы Великой Отечественной войны 311 стрелковая Двинская Краснознамённая ордена Суворова дивизия была сформирована в Кировской области. Личный состав дивизии набирался из гражданских лиц. В том числе в состав дивизии призывались жители Республики Татарстан. Дивизия прошла всю войну, участвовала в обороне Ленинграда, освобождении от фашистских захватчиков территории нашей страны и зарубежных государств, участвовала в Берлинской операции. Домой не вернулись тысячи бойцов и командиров дивизий, многие до сих пор считаются пропавшими без вести.

Губернатор Кировской области подчеркнул, что мемориал будет олицетворять подвиг всех кировчан, ушедших на фронт и отдавших свои жизни для победы. «Страшные цифры: 650 тыс. человек ушли на войну из города Киров. Большая часть не вернулась обратно. В то же время более 300 тыс. человек со всего Советского Союза были эвакуированы в Киров. Переезжали целые предприятия», — подчеркнул он.

Мемориал представляет собой памятную зону на Аллее памяти и славы, включающую барельефы, плиты с указанием этапов боевого пути дивизии, а также бюсты Героям Советского Союза командиру дивизии Борису Александровичу Владимирову и командиру 1069 стрелкового полка, уроженцу Сабинского района Татарстана Заки Хабибулловичу Хабибуллину.

Рустам Минниханов отметил, что открытие мемориала в честь воинов 311 стрелковой дивизии, сформированной в Кировской области, — это важное событие в рамках празднования 75-летия Великой Победы. «Заки Хабибуллин родился в Сабинском районе, там мои родители, школа, в которой я учился. Такие люди всегда были для нас примером. Я хотел бы поблагодарить всех тех, кто принял участие в установке этого прекрасного памятника», — обратился он к участникам торжественной церемонии.

Президент Татарстана заметил, что сегодня некоторые пытаются занизить роль СССР и Красной армии во Второй мировой войне. «И только такие шаги по увековечиванию памяти наших героев, воспитание молодого поколения позволят нам сохранить историческую память. Президент России Владимир Путин уделяет этим вопросам большое внимание. Конечно, память о тех, кто погиб на фронте, о ветеранах, которые ковали победу должна быть с нами всегда», — добавил Рустам Минниханов.

С инициативой реализации проекта создания мемориала выступили жители города Слободской и городская организация ветеранов. Их инициативу поддержал и курировал создание мемориала депутат Госдумы Рахим Азимов. К юбилею Победы также издан фотоальбом «От Кирова до Берлина», посвященный боевому пути 311-й стрелковой дивизии.

Для справки:

Хабибуллин Заки Хабибуллович — герой Советского Союза, командир стрелкового полка, подполковник, родился в 1911 году в селе Верхний Отар Казанской губернии (Сабинского района РТ). В 1931 году был призван в армию, служил в разных частях, в том числе участвовал в войне с Финляндией.

Участник Великой Отечественной войны с октября 1941 года. С августа 1944 года — командир 1069 стрелкового полка 311 стрелковой Двинской ордена Суворова дивизии. Заки Хабибулин отличался смелостью, его считали одним из лучших командиров полка не только в своей дивизии, но и в корпусе.

Звание Героя присвоено 27 февраля 1945 года за самоотверженность в бою у населённого пункта Конары в Польше. Погиб в бою 1 мая 1945 году, поднимая бойцов в атаку. Похоронен в городе Штаргард (Польша).

В городе Невель (Псковская область) именем Хабибуллина названа улица и установлена мемориальная доска Герою. На родине именем Героя названы улицы в пгт. Богатые Сабы и селе Верхний Отар, бюсты установлены в пгт. Богатые Сабы и с.Корсабаш. В д. Верхние Отары Сабинского района на доме, в котором жил Герой, установлена мемориальная доска.

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