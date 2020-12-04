Рустам Минниханов в Москве вручил медали в честь 100-летия ТАССР

В Полномочном представительстве Республики Татарстан в РФ прошла церемония награждения медалей в честь 100-летия ТАССР. Награды вручил Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов.

В церемонии принял участие заместитель Премьер-министра Республики Татарстан – Полномочный представитель РТ в РФ Равиль Ахметшин.

Приветствуя участников мероприятия, Рустам Минниханов отметил, что 2020 год для Татарстана является особенным – республика отмечает своё 100-летие. Указом Президента России данное событие приобрело статус федерального праздника. «Несмотря на пандемию коронавируса, мы достойно проводим столетие. В республике состоялось открытие ряда крупных объектов. Работа в этом направлении продолжается. Запланировано открытие нового онкологического центра, двух ледовых дворцов, нескольких спортобъектов и детских садов. Окончательное заседание у нас запланировано на 18 декабря, тогда мы подведём итоги», — сказал Президент Татарстан.

Рустам Минниханов подчеркнул, что за 100 лет республика прошла огромный путь развития: от аграрного региона до одного из индустриальных центров страны. «Самое главное — это люди, которые создавали основу нашей республики. Сегодня я хотел бы отметить ваши заслуги перед Республикой Татарстан», — добавил Рустам Минниханов.

За существенный вклад в укрепление социально-экономического потенциала Республики Татарстан, межнационального и межконфессионального мира и согласия, сохранение и приумножение культурно-духовного наследия, высокие достижения в профессиональной и общественной деятельности медалью «100 лет образования Татарской Автономной Советской Социалистической Республики» были награждены соотечественники, внесшие существенный вклад в развитие Республики Татарстан.

Это Маганов Равиль Ульфатович — председатель Совета директоров Нефтяной компании «ЛУКОЙЛ», Хабриев Рамил Усманович — директор Национального научно-исследовательского института общественного здоровья имени Н.А. Семашко, экс-министр здравоохранения Республики Татарстан, Мухаметшин Фарит Мубаракшевич — дипломат, заместитель председателя Группы стратегического видения «Россия – исламский мир», Акчурин Расим Сулейманович – генерал-полковник первый заместитель председателя Московского городского совета ветеранов Москвы, Валиев Азат Габбасович – генеральный директор ООО «СУПР», Каримова Назифа Харисовна – писательница, журналистка, заслуженный работник культуры РТ, Львович Борис Афроимович – заслуженный артист России, режиссер и актер, Султанов Фуад Фейзрахманович — генеральный директор Торгового Дома «Татарстан», исполнительный директор Землячества Татарстана в Москве, руководитель Татарского национального центра Московской области, Мухтасаров Фарит Шамилович — председатель Региональной татарской национально-культурной автономии Московской области.

За большой личный вклад в становление и развитие нефтяной отрасли промышленности Республики Татарстан и многолетний плодотворный труд медаль «В ознаменование добычи трехмиллиардной тонны нефти Татарстана» Рустам Минниханов вручил генеральному директору ООО «СИНТЕХ» Елене Сапроновой.

В завершении мероприятия Рустам Нургалиевич поблагодарил участников встречи за то, что собрались в непростое время. «Я очень рад видеть всех вас, в Татарстане передам от вас привет», — добавил он.

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