Рустам Минниханов встретился с участниками первого татарского Национального Собрания

Президент Республики Татарстан Рустам Минниханов, заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Марат Хуснуллин и Государственный Советник Татарстана, Герой труда РФ Минтимер Шаймиев приняли участие в пленарном заседании «Миллэт Жыены — 2020» («Национальное Собрание — 2020»), организованном Всемирным конгрессом татар.

В ходе заседания участники обсудили широкий спектр вопросов: были подведены итоги деятельности Всемирного конгресса татар за 2017-2020 годы, рассмотрены механизмы по сохранению татарского языка и национальных традиций, формирование национально-культурных ценностей у молодёжи, обсудили проект Стратегии развития татарского народа.

Рустам Минниханов поздравил участников пленарного заседания с Днём Республики и со знаковой датой — 100-летием образования Татарстана. Он подчеркнул, что подобные встречи — это всегда долгожданное событие. «На таких встречах мы можем пообщаться друг с другом, обсудить актуальные вопросы, посвящённые сохранению наших национальных традиций, культуры и языка», — сказал Президент РТ.

Он подчеркнул, что все эти темы нашли отражение в Стратегии развития татарского народа: «Мы собрали много предложений по сохранению и развитию нашего национального богатства. Конечно, по отдельным вопросам были жаркие дискуссии. Но несмотря на это, сегодня документ готов и мы можем его принять. Хочу поблагодарить каждого, кто принял участие в разработке проекта Стратегии».

Рустам Минниханов также выразил слова благодарности Президенту России Владимиру Путину и федеральному Правительству за оказываемую поддержку.

Обращаясь к участникам заседания, Президент РТ отметил, что будущее татарского народа зависит от каждого из нас. «Благодаря таким активным и неравнодушным людям, как вы, мы сможем сохранить татарские национальные традиции, обычаи и язык, обогатить нашу культуру. Большое вам за это спасибо!» — добавил он.

Затем Рустам Минниханов вручил государственные награды Республики Татарстан активистам татарских общественных организаций за их вклад в развитие татарского языка и культуры.

В завершение мероприятия участники пленарного заседания проголосовали за принятие Стратегии развития татарского народа.