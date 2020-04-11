С 13 апреля по 17 апреля Конгресс работает в онлайн режиме

2 апреля 2020 года Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к народу. Он объявил о продлении нерабочей недели, объявленной 28 марта, до конца месяца в связи с распространением коронавируса. Только жизненно важные учреждения продолжают свою работу. Среди них больницы, аптеки, государственные учреждения, продуктовые магазины.

В связи с продлением нерабочей недели Всемирный конгресс татар с 13 апреля по 17 апреля работает в онлайн режиме. О новостях из жизни татар вы сможете узнать на сайте Конгресса. Желаем всем здоровья. Берегите себя и своих близких!