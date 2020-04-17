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С 20 апреля по 24 апреля работает в онлайн режиме

С 20 апреля по 24 апреля работает в онлайн режиме

в Новости, Слайдер, Экспорт, Новости конгресса, Главные новости, Официальные материалы, 17.04.2020 0 3

2 апреля 2020 года Президент России Владимир Путин выступил с видеообращением к народу. Он объявил о продлении нерабочей недели, объявленной 28 марта, до конца месяца в связи с распространением коронавируса. Только жизненно важные учреждения продолжают свою работу. Среди них больницы, аптеки, государственные учреждения, продуктовые магазины.

В связи с продлением нерабочей недели Всемирный конгресс татар с 20 апреля по 24 апреля работает в онлайн режиме. О новостях из жизни татар вы сможете узнать на сайте Конгресса. Желаем всем здоровья. Берегите себя и своих близких!

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