С 3 по 8 ноября пройдет международная акция «Большой этнографический диктант»

В рамках мероприятий по реализации Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года Федеральное агентство по делам национальностей совместно с Министерством национальной политики Удмуртской Республики проводит в 2020 году V Юбилейную Международную просветительскую акцию «Большой этнографический диктант». Акция приурочена ко Дню народного единства и пройдет в период с 3 по 8 ноября 2020 года в онлайн-формате в каждом субъекте Российской Федерации. Результаты Диктанта будут подведены ко Дню Конституции Российской Федерации 12 декабря 2020 года.

Задания будут опубликованы в 00.01 час. 3 ноября 2020 года (по моск.вр.) на официальном сайте Большого этнографического диктанта www.miretno.ru.

Задания Диктанта оформлены в виде теста и включают в себя:

— 20 вопросов – общефедеральная часть Диктанта, единая для всех участников;

— 10 вопросов – региональная часть Диктанта, уникальная для каждого субъекта Российской Федерации.

Максимальная сумма баллов за выполнение всех заданий – 100.

Время прохождения Диктанта – 45 минут.

Сертификат участника с указанием результатов формируется сразу после прохождения Диктанта в электронном виде.