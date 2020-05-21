С 8 по 17 июня пройдет VI Международный фестиваль-форум «Науруз»

В этом году организаторы VI Международного театрально-образовательного фестиваля-форума «Науруз» впервые получили заявки из Беларуси и Ханты-Мансийского автономного округа. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщил директор театра Камала Ильфир Якупов.

География участников форума обширна, впервые прислали заявки из Ханты-Мансийского автономного округа, Северной Осетии, Хабаровского и Красноярского краев, Беларуси, отметил Якупов.

Всего на участие в онлайн-мероприятиях «Науруза» заявились театралы из 31 субъекта РФ и трех стран СНГ. С начала старта приемной кампании организаторы фестиваля получили уже около 500 заявок.

VI Международный театрально-образовательный фестиваль-форум «Науруз» пройдет с 8 по 17 июня в онлайн-формате.