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С сегодняшнего дня жители РТ обязаны находиться в общественном транспорте в масках

С сегодняшнего дня жители РТ обязаны находиться в общественном транспорте в масках

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 20.04.2020 0 6

С 20 апреля жители Татарстана обязаны находиться в общественном транспорте, парикмахерских и магазинах в масках или респираторах. Постановление Кабинета Министров РТ опубликовано на портале правовой информации Татарстана – https://vk.cc/asWns7

Также с 20 апреля разрешается работа парикмахерских при соблюдении всех условий. В системе цифровых пропусков появится новая цель №11 – «посещение парикмахерской». Цифровой пропуск по этой цели можно будет получить только через личный кабинет на сайте covid19.tatarstan.ru.

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