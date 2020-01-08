С юбилеем, САРДАРИЯ!

В 2019 году заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации татарский народный ансамбль песни и танца «САРДАРИЯ» Муниципального учреждения культуры «Национальный культурный комплекс с.Аракаево» отметил свой очередной юбилей. Если в 2018 году коллектив отмечал 60-летие творческой деятельности, то в 2019 году это 45-летие присвоения звания народный коллектив и 5-летие присвоения почетного звания заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации.

Из более чем 6000 творческих коллективов Свердловской области только 438 имеют звание народный, 7 из которых носят звание заслуженный коллектив народного творчества Российской Федерации. Среди них на передовых позициях есть и «САРДАРИЯ».

Участники представляют Михайловское муниципальное образование, Нижнесергинский район, Свердловскую область, уральских татар на различного рода фестивалях и конкурсах, форумах и все это на общественных началах.

Во Всероссийском фестивале самодеятельного художественного творчества в г.Саратове «САРДАРИЯ» заняла 3 место.

Все эти годы коллектив остается верен татарскому народному творчеству и местному фольклорно-этнографическому материалу, обычаям, обрядам, традициям, передаваемым из поколения в поколение – а это огромный труд единомышленников, энтузиастов своего дела, истинных патриотов малой Родины.

Салават Губаев