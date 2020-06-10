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«Сабантуй — это традиции и культура, общение и яркие воспоминания на весь год»

«Сабантуй — это традиции и культура, общение и яркие воспоминания на весь год»

в Новости, Слайдер, Национальная жизнь, Культура, Соотечественники, «К 100-летию образования ТАССР», 10.06.2020 0 8

Состоялось очередное онлайн-совещание Оргкомитета праздника «Московский Сабантуй-2020», посвящённого 100-летию образования Татарской АССР.

Представители Автономии татар Москвы, Полномочного представительства Республики Татарстан в Российской Федерации, Полномочного представительства Республики Башкортостан при Президенте РФ, Федерации корэш России рассказали о наполнении онлайн-площадок и сюрпризах для зрителей праздника.

Отвечая на многочисленные вопросы из серии «а как это — Сабантуй онлайн», представители Оргкомитета уточнили: «Сабантуй — это традиции и культура, общение и яркие воспоминания на весь год. Все это будет доступно 4 июля нашим гостям со всего мира!»

Трансляция на сайте avtonomiya.tatar

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