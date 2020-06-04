Традиционный праздник тюркских народов Сабантуй на Ямале пройдет в онлайн-формате. В многонациональном Ноябрьске торжества проходят ежегодно и с размахом: песнями, танцами. спортивными достижениями. В этом году впервые не будет традиционного состязания силачей в национальной борьбе куреш. Так что главный приз — живой баран — разыгран не будет.

Однако развлекательные мероприятия состоятся. правда, на виртуальной площадке. 7 июня в аккаунтах городского центра досуга «нефтяник» в соцсетях пройдут мастер-классы для детей и взрослых. сказка-спектакль и большой народный концерт. Его подготовили артисты управления культуры и общественных организаций — «Курултай-Башкир» и «Дуслык».

Лилия Малкова — председатель общественной организаций «Татарская национально-культурная автономия «Дуслык»: «Там прозвучат любимые нами всеми народные песни. современные песни на татарских. на башкирских языках. Надеюсь, что земляки праздник не забудут. Они дома, также как и обычно, испекут национальные блюда — пироги. чак-чак и обязательно дома отпразднуют культурно!».

yamal-region.tv