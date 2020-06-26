Сабантуй в Челябинской области впервые пройдет в онлайн-режиме

Традиционный праздник окончания полевых работ в этом году состоится 11 июля на интернет-площадке областного Дома дружбы народов.

В этот раз Сабантуй приурочен сразу к двум большим датам: 75-летию Победы и 100-летию образования Республики Татарстан.

В праздничной онлайн-программе «Сабантуй-2020» представлено 8 интернет-проектов. Начнется она с поздравления руководства области, представителей других регионов, руководителей муниципальных районов, общественных организаций. Далее зрители увидят видеотрансляции прошедших праздников: торжественное открытие, конкурсы на лучшую юрту и подворье, самое вкусное национальное блюдо.

Будет доступна видеозапись соревнований 2018-2019 годов: состязания батыров — кореш, спортивные​ аттракционы — лазанье по столбу, бег в мешках, бег с ведрами, а также скачки.

Желающие смогут на мастер-классах записать рецепты национальных блюд, поучиться изготовлению традиционных национальных украшений, а также узнать секреты изготовления кнутов, седел, подков, войлоковаляния, ковки, изделий из дерева.

В отдельную программу войдут видеозаписи выступлений профессиональных и самодеятельных коллективов Челябинской области, гостей из Татарстана и Башкирии.

Новшеством 2020 года станет флешмоб «Сабантуй-2020». Участникам​ необходимо прислать 30-секундную видеозапись татарского или башкирского национального танца. Исполнить танец может любой желающий, количество исполнителей и костюм — на выбор участника. Заявки принимаются на электронную почту mohovaog@mail.ru.

Виктория Олиферчук

vecherka.su