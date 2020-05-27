Саида Мухаметзянова: Мои ассоциации со словом «Татарстан» — гордость, наш язык, моң, эчпочмак

Финалистка II сезона шоу «Голос. Дети» САИДА МУХАМЕТЗЯНОВА:

КОГДА Я ПОПАЛА НА ПРОЕКТ «ГОЛОС.ДЕТИ» в первом сезоне и предложила спеть татарскую песню, мне сказали, что не надо, так как татарский язык не поймут. Я подумала тогда, что есть много других языков, которые не знают наставники или зрители, но на них петь можно. И тем не менее, тогда я согласилась петь «В горнице». Но, видимо, так было суждено, что в первый раз я не попала на слепые прослушивания.

ВО ВТОРОМ СЕЗОНЕ я сказала редакторам Первого канала, что не буду петь «В горнице», и предложила спеть хотя бы один куплет татарской песни.

ДЛЯ МЕНЯ БЫЛО ОЧЕНЬ ВАЖНО, откуда я и что у меня есть шанс спеть именно татарскую песню.

И КОГДА Я НАЧАЛА ПЕТЬ и хотела остановиться на первом куплете, они попросили меня допевать, потому что им очень нравится. Так как всем участникам подыгрывает оркестр Сергея Жилина, то нам предложили отослать аранжировку песни заранее. Сергей Жилин сказал, что он никогда не играл песен такого плана и что для него это было ново и интересно. Когда до меня доходила очередь, Жилин говорил: «Это мой любимый номер!» И для меня было очень важно, что мы продвигаем наше, татарское, на всю Россию.

Я НЕ ПОМНЮ, ЧТОБЫ Я ХОТЕЛА БЫТЬ ПОХОЖЕЙ НА КОГО-ТО, и для меня нет абсолютных авторитетов.

ДЛЯ МЕНЯ КРУТО, ЧТО В ТАТАРСТАНЕ проводились такие масштабные мероприятия, как Универсиада и Чемпионат мира по футболу, что наша республика стала такой спортивной. Для меня это еще важно, потому что я сейчас студентка и знаю, что наши студенты живут именно в Деревне Универсиады. И если сравнивать с московскими общагами, у нас гораздо круче!

МОЕ ЛЮБИМОЕ МЕСТО В ГОРОДЕ – ВОЗЛЕ ТЕАТРА ГАЛИАСКАРА КАМАЛА, если идти мимо «Татарской усадьбы» к фонтанам. Оттуда очень красивый вид летом, а через большой фонтан хорошо видно радугу – это просто неописуемо. Еще я люблю фонтаны около театра, когда играет музыка. Мне очень нравится, что там играет такая разная татарская музыка, и ретро, и классика.

КОГДА ЗАКОНЧИТСЯ КАРАНТИН И САМОИЗОЛЯЦИЯ, Я ПОЙДУ В УНИВЕРСИТЕТ, хочу нормально учиться, а не дистанционно. Хочу просто выйти на улицу. Я обычно еду в университет двумя транспортами: автобусом, потом метро. Я очень хочу в метро: оно у нас такое красивое. Хочу на Баумана, ощутить запах города, запах центра…

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