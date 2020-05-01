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Саида Мухаметзянова представила свою новую песню, посвященную 100-летию ТАССР

Саида Мухаметзянова представила свою новую песню, посвященную 100-летию ТАССР

в Новости, Слайдер, Новости конгресса, Главные новости, 01.05.2020 0 30

Финалистка одного из сезонов телешоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова представила свою новую песню. Премьера состоялась накануне на концерте «Марафон детских песен». Запись выступления размещена на YouTube-канале «ТатарстанДа».

Песня называется «Татарстан» и посвящена 100-летию Татарской АССР. Слова написал Марсель Галиев, музыку — Искандер Мустафин.

Концерт в поддержку детей, которые пребывают в самоизоляции, транслировали официальные сообщества Татарстана в соцсетях. Мероприятие также посетил Президент РТ Рустам Минниханов.

https://www.tatar-inform.ru

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