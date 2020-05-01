Саида Мухаметзянова представила свою новую песню, посвященную 100-летию ТАССР

Финалистка одного из сезонов телешоу «Голос. Дети» Саида Мухаметзянова представила свою новую песню. Премьера состоялась накануне на концерте «Марафон детских песен». Запись выступления размещена на YouTube-канале «ТатарстанДа».
Песня называется «Татарстан» и посвящена 100-летию Татарской АССР. Слова написал Марсель Галиев, музыку — Искандер Мустафин.
Концерт в поддержку детей, которые пребывают в самоизоляции, транслировали официальные сообщества Татарстана в соцсетях. Мероприятие также посетил Президент РТ Рустам Минниханов.