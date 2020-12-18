Салих Сайдашев без призмы великого: театр Тинчурина поставил спектакль-бродилку о татарском композиторе

С каждой премьерой тинчуринцы становятся первооткрывателями новых жанров, приемов для татарского театра. Крайняя премьера, посвященная жизни и творчеству легендарного композитора Салиха Сайдашева, как раз об этом. Зрителям представили иммерсивный спектакль-лабиринт, получивший название «Сайдаш. Бессонница». Режиссер постановки Резеда Гарипова называет свою работу ещё проще — бродилкой.

— Мы не думали, что это будет иммерсивный спектакль. Директор театра давно хотел сделать что-то подобное, связанное с нашим зданием, чтобы это было что-то вроде квеста, но мы все сделали иначе, — говорит она.

Гарипова стала и соавтором пьесы. Она писала ее вместе с известной татарской поэтессой Луизой Янсуар, которая предложила создать спектакль о Салихе Сайдашеве. Надо отметить, что «Сайдаш. Бессонница» — это уже второй большой спектакль творческого тандема. В марте этого года на сцене того же Тинчуринского театра зрители увидели первый татарский спектакль-фэнтэзи «Карурман».

В воссоздании полного образа композитора помогли сотрудники музея Салиха Сайдашева, рассказывает Луиза Янсуар. По ее словам, очень многое из жизни композитора осталось так и не раскрытым, многие его произведения были утеряны. Поэтому это была кропотливая и долгая работа с документами, с книгами. К слову, сам спектакль начинается с настоящей музейной экспозиции, на которой представлены личные вещи композитора, партитуры, дирижерская палочка, награды и даже посмертная маска. Все эти предметы Янсуар называет уникальными.

— У нас есть стопка документов, где практически по часам расписана жизнь Сайдашева со дня его рождения до смерти. Когда мы писали сцены, каждый факт мы тщательно отбирали, потому что нам хотелось, чтобы зрители узнали о том, чего ещё не знали,- добавляет Гарипова.

Вместе с жизненным путем Сайдашева раскрывается и целая эпоха репрессий татарской интеллигенции, когда выдающихся писателей, композиторов и других объявляли вредителями культуры. В одной из таких сцен зритель станет свидетелем того, как энкэвэдэшник арестовывает основоположника татарской драматургии Карима Тинчурина, друга Салиха Сайдашева. Все эти события несомненно накладывают свой отпечаток страха на каждого жителя того времени, композитор не стал исключением.

— Для полного погружения мы бродили в стенах театра ночами, когда здесь никого не оставалось. Здесь хорошо ощущается аура Сайдашева, Тинчурина. Это большая сила, — отмечает Янсуар.

В трагических сценах поражает то, насколько чувствуют роль артисты. На протяжении всего спектакля на их глазах были слезы, без преувеличения. Главные роли исполняют народная артистка Татарстана Ляля Миннуллина, заслуженные артисты Татарстана Альфия Хасанова и Рустем Гайзуллин, а также лауреаты премии им. М. Джалиля Резеда Саляхова и Артем Пискунов. Трудно представить, насколько они устают от своих же переживаний за героев, если учитывать, что три дня подряд играют спектакль по три раза в день.

Нельзя не отметить и то, что авторы, говоря о трагедии всего народа, создали картину, полную национальных смыслов.

— Мы хотели передать не просто историю Сайдашева, но показать его трагедию, его силу, его моң. Показать моң было самым сложным. Вообще, есть ли визуализация этого слова. Мы написали около 17 сценариев, искали форму для всего этого и пришли к мысли, что это должны быть сны,- вспоминает Гарипова.

Сны, которые зрителю раскрывают жизнь композитора, полны деталей, символов, шифров, что добавляет постановке особой таинственности.

— Это была наша цель – рассказать о Сайдашеве так, чтобы люди задумались, за что его любить, за что уважать. Потому что обычно за призмой «великого» мы перестаем видеть просто человека, то, как он жил в действительности, — говорит об этом Янсуар.

Спектакль «Сайдаш. Бессонница» демонстрируют в камерном формате. Зрителями одного показа становятся не больше 15 человек.

— Конечно, это экспериментальный жанр, это не массовый продукт. Но и такие вещи должны быть в репертуаре татарского театра. Это и для нас, и для актеров очень важная работа, — рассуждает об этом режиссер постановки.

На вопрос KazanFirst о том, как на авторов повлиял первый иммерсивный спектакль в Казани «Анна Каренина», Гарипова и Янсуар признались, что не смотрели эту постановку, поэтому их работа совершенно нова и уникальна.

— Для иммерсивного спектакля должно быть отдельное здание, другие финансы. В этом вся суть. Поэтому мы работаем в другом жанре. Этот формат бродилки давно актуален в Москве, в Германии, наконец-то это дошло и до нас, — добавляет Гарипова.

По задумке авторов, спектакль о композиторе планируют показывать до конца сезона, а дальше будет видно. Проект получил поддержку в министерстве культуры республики. Скорее всего, эту работу выдвинут на грантовые конкурсы, поделились наши собеседницы.

Ляйсан Кадырова

kazanfirst.ru