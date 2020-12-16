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«Сборная «Татнефти» стала чемпионом высшей лиги КВН

«Сборная «Татнефти» стала чемпионом высшей лиги КВН

в Новости, Слайдер, Главные новости, 16.12.2020 0 1

«Сборная «Татнефти» стала чемпионом Высшей лиги КВН 2020 года. Команда из Татарстана получила 12 баллов по итогам игры.

Игра проходила сегодня, 15 декабря, в Москве. «Сборная «Татнефти» поделила первое место с командой из Армавира «Русская дорога». Она также набрала 12 баллов.

Фото: kvn.ru

Команда «Полуостров» из Симферополя получила 11,3 балла, сборная Мурманска — 11 баллов и команда «Михаил Дудиков» из Ставрополя — 10,7 очка.

Предыдущая игра проходила в начале ноября.

Татьяна Леухина
realnoevremya.ru

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