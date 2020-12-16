«Сборная «Татнефти» стала чемпионом Высшей лиги КВН 2020 года. Команда из Татарстана получила 12 баллов по итогам игры.

Игра проходила сегодня, 15 декабря, в Москве. «Сборная «Татнефти» поделила первое место с командой из Армавира «Русская дорога». Она также набрала 12 баллов.

Фото: kvn.ru

Команда «Полуостров» из Симферополя получила 11,3 балла, сборная Мурманска — 11 баллов и команда «Михаил Дудиков» из Ставрополя — 10,7 очка.

Предыдущая игра проходила в начале ноября.

Татьяна Леухина

realnoevremya.ru