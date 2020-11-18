СЧАСТЬЕ ОБРЕЛИ В ТАТАРСТАНЕ – НА РОДИНЕ ПРЕДКОВ

(о нефтянике, писателе, журналисте, общественном деятеле и краеведе Н.И. Сайдашеве и о его новой книге «Возвращение на родину предков»)

История родного края и судьба своих предков и родных всегда вызывали особый интерес у каждого из нас – ученых, краеведов, журналистов и любителей прошлого. И не зря в нашей республике и в регионах татарского мира в последние десятилетия и годы активизировалось движение краеведов. Люди, старшие и молодые, профессионалы и любители стали интересоваться, увлекаться и писать о своем родном крае, селе, земляках, родных и близких и, конечно же, о родителях.

Пишутся и выходят тематические статьи и краеведческие книги, составляются родословное древо-шеджере каждого рода и династии. И это делается серьезно и с упорством, ибо каждая маленькая и частная история, возрожденная на основе разнообразных источников и материалов, может стать базой для дальнейших исследований и написания фундаментальных трудов. Каждое татарское село и каждый регион, а также каждая семья и каждый род имеют свои глубокие исторические корни, традиции и особенности. Важными артефактами истории региона являются разнообразные памятники истории и культуры, а также страницы жизни и деятельности талантливых и трудолюбивых людей, прежде всего известных уроженцев и жителей деревни, села и региона, в том числе близких и родных. Сбор и анализ музейных, архивных и фольклорных данных – это важное дело. Оригинальными источниками при написании истории населенных пунктов и родов дают материалы ревизий, метрические книги, данные шеджере (родословных), воспоминания земляков и родных, очевидцев событий.

Открывая и читая новую книгу, о которой здесь идет речь, хотел бы отметить следующее. Жизнь и практика постоянно подчеркивают, что нельзя построить будущее каждой семьи, каждого региона и каждого народа, не изучая и не зная прошлое предков, своей родины и своего края. Чтобы сохранить татарский народ, его язык и культуру, обеспечить перспективу его развития, необходимо глубоко и всесторонне изучать, сохранять и использовать в практической работе и жизни богатое историко-культурное наследие предков и все хорошее, оставленное нам нашими родителями. Считаю важным вернуть людям, нашему молодому поколению историю и культуру нашего героического и многострадального народа. В связи с этим, считаю важным издание любых историко-краеведческих работ и поддерживаю инициативу издания книги, которую, уважаемые читатели, сейчас держите в руках. Это уже вторая книга Н.И. Сайдашева – удивительного человека с интересным жизненным и трудовым опытом. Книга «Возвращение на родину предков» (г. Казань: «Грумант», 2020, 136 с.) является логическим продолжением первой – «Клянчеево – родина моих предков» (г. Лениногорск, 2012, 72с. (4, 185 п.л.).

Не у каждого человека хватит сил и смелости написать труд по конкретной тематике, тем более по истории своих предков и судьбе близких и родных людей, а также о своем жизненном пути. Для этого, прежде всего, нужны талант писателя-исследователя и жизненный опыт, а также годы кропотливого труда для сбора и анализа многообразного материала. Несмотря на свой возраст (ему исполняется 87 лет), автор Сайдашев Наиль Идрисович взялся осуществить свою мечту и сумел добиться своей цели: подготовил к печати книгу о судьбе и жизненном пути своих предков и родных.

Я с огромным интересом прочитал рукопись и оригинал, и считаю, что книга получилась интересной и содержательной, благодаря скрупулезно собранному богатому разнообразному материалу.

Много пришлось пережить родным и близким Н.И. Сайдашева. Порой начинает казаться, что вся их жизнь – сплошные испытания, будь то война и переселения, оторванность от родных мест и близких людей, период репрессий, раскулачивание, строительство новых предприятий и восстановление сел и деревень и многое другое. Но династия Сайдашевых не сдалась. Думаю, что этому способствовало выработанный годами менталитет и характер – трудолюбивых, настырных, упертых, амбициозных, добрых и справедливых.

Стремление быть лучшими, дать детям и близким все хорошее и полезное, жить вопреки всему – вот что не позволил опустить руки и идти всегда вперед. Именно эти черты характера помогли выстоять и жить, сохранять все хорошее и духовное, и вырастить достойных детей и внуков – наследников династии Сайдашевых!

Наиль Идрисович с гордостью пишет про своего отца – Идриса Ибрагимовича, честного и порядочного труженика, уроженца с. Клянчеево, вынужденного уехать из-за голода из своих родных мест и всецело отдавшего себя к труду и служению людям и своей семье в Башкортостане, Семипалатинске, Алтайском крае, участника Гражданской и Великой Отечественной войн. Боевой путь в годы Великой Отечественной войны он прошел через битвы за Днепр и освобождение Украины, Молдавии и Болгарии, а позже он участвовал в разгроме Квантукской армии милитаристической Японии.

Н.И. Сайдашев выполнил завет отца и собрал своих родных в Татарстане, так как они жили в разных регионах необъятной страны. И сейчас династия Сайдашевых корнями из Камско-Устьинского района, начавшая свою историю с 1740 года (по данным переписи) вновь возродилась и продолжает традиции предков, чему свидетельствуют две книги Н.И. Сайдашева.

Наиль Идрисович импонирует мне, моим друзьям и коллегам и как краевед-энтузиаст, человек преданный своей земле, родному краю. Он и его коллеги-ветераны участвовали во многих всероссийских и региональных научно-практических историко-краеведческих конференциях, в частности, в с. Сарабикулово, пос. Шугурово, г. Азнакаево, районных центрах Актаныше, Черемшане и Чистополе, в Казани (в том числе в Гос. Совете РТ и Казанском педколледже).

Он делегат Всероссийских форумов краеведов в г. Казани и Томске в 2018-2019 гг. В апреле 2018 г. на Всероссийском форуме татарских краеведов в г. Казани, в работе которого приняли участие более 400 представителей регионов РФ, Н.И. Сайдашеву была вручена Благодарность Президента РТ Р.Н. Минниханова за большой вклад в изучении истории татарских сел и активное участие в историко-краеведческом и ветеранском движении. Заслуженная награда, согласитесь! А Всемирный конгресс татар наградил нашего друга и автора книги медалью Всемирного конгресса татар «За заслуги перед татарским народом».

История любого народа уникальна и неповторима. Это касается и судьбы каждой семьи, что требует от нас, исследователей и краеведов, самого серьезного теоретического осмысления и кропотливого изучения многочисленного и неизученного до сих пор фактического материала.

Нельзя строить успешное будущих наших сел и городов, нашей родины и народа, не зная прошлого родной земли и своих предков. И только в результате глубокого и фундаментального изучения богатого историко-культурного наследия и многовекового опыта, накопленного нашим народом, мы сумеем сохранить свое национальное лицо и будем двигаться успешно в будущее.

Я считаю, и уверен, что у этой книги счастливая судьба. Она непременно найдет своих читателей, краеведов и профессиональных историков, а также земляков и коллег Н.И. Сайдашева из Камско-Устьинского, Лениногорского и Альметьевского районов Татарстана, города Уфы и Туймазинского района Республики Башкортостан, послужит ориентиром и стимулом для новых исследований в этом направлении.

А сегодня, в год 100-летия Татарской АССР, 75-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 65-летия г. Лениногорска, новая книга 88-летнего ветерана Н.И. Сайдашева увидел свет и радует не только автора, но и его близких, коллег и земляков.

Альберт Бурханов

Председатель РОО «Общество татарских краеведов РТ ,

заслуженный деятель науки РТ