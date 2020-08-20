Сегодня состоится награждение победителей конкурса «Балачак жыры» («Песня детства»)

Завершился конкурс детской песни «Балачак жыры» («Песня детства»), объявленный телеканалом «ШАЯН ТВ». Конкурс проходил в 3 тура. Было принято 46 работ.

Целью конкурса являлось выявление и поддержка одаренных композиторов и поэтов, популяризация детских песен на татарском языке. Во второй тур жюри в 2-х постоянно действующих составах: профессиональное (известные носители в области музыки, литературы, культуры,педагогики) и детское (лауреаты музыкальных конкурсов, ведущие детского телеканала, блогеры) выбрали 23 песен.

По итогом зрительского голосования и оценкам компетентного жюри, в третий тур прошли 13 песен, которые собрали большинство голосов.

20 августа по итогам третьего тура, будут объявлены 5 победителей, которых определило жюри. Для каждого победителя будет осуществлена профессиональная запись исполнения произведения (фонограмма), аранжировка (возможно под аккомпанемент оркестра), съемка клипа на песню. Также будет предоставлена возможность исполнения песни на детском телевизионном фестивале исполнителей татарской песни «Сэйлэн» на телеканале «ШАЯН ТВ».

20 августа в 10:00 часов состоится награждение победителей по адресу ул. М.Горького, д.15.

shayantv.ru