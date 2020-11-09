Сегодня в Казани отмечают татарский праздник «Каз омэсе»

Сегодня, 9 ноября 2020г., в Старо-Татарской слободе Казани состоится традиционный народный татарский праздник «Каз өмәсе».

Жителей и гостей города ждет театрализованное представление, которое окунет их в атмосферу настоящей татарской деревни. Также пришедшие смогут познакомиться с мастерством разделывания гусей, узнают историю этого обряда и полакомятся блинами из дровяной печи.

Праздник «Каз өмәсе» всегда являлся особенным событием для жителей деревень. В конце осени они проводили коллективную обработку гусиного мяса, пера и пуха, все сопровождалось песнями, танцами и веселыми играми. Для молодых людей и девушек праздник становился возможностью присмотреться друг к другу для того, чтобы в дальнейшем строить отношения и создавать семьи.

Мероприятие призвано сохранить традиции татарского народа, рассказать о них молодому поколению и привлечь туристов на территорию исторического центра.

Начало праздника в 13:00.

Адрес: Казань, Старо-Татарская слобода, ул. Шигабутдина Марджани, 8, Двор комплекса «Татарская усадьба», ресторан «Печь»

Вход свободный.

tatarlar.info