Сегодня в Кургане запустят онлайн-акцию «Читаем татарские сказки»

Сегодня Курганская областная детско-юношеская библиотека приглашает всех желающих стать участниками Всероссийской онлайн-акции «Читаем татарские сказки».

Принять участие в акции могут дети и те, кто учит их читать: родители, воспитатели, педагоги, библиотекари.

Место проведения акции может быть любым: библиотека, детский сад, школа, дом. Участнику акции необходимо прочесть одну или несколько татарских сказок, сделать фотоснимок или видеозапись, а затем самостоятельно разместить ее в соцсети ВКонтакте на своей странице с хэштегом #Читаемтатарскиесказки.

Электронный сертификат участника акции можно будет скачать 12-13 декабря 2020 года на странице библиотеки ВКонтакте.

Все вопросы по акции можно задать по телефону: (3522) 46-68-55

tatarlar.info