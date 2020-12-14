Сегодня завершается прием заявок на Конкурс «Tatar сүзе»

Конкурс татарских самодеятельных и профессиональных мастеров художественного слова «Tatar сүзе» сегодня завершает прием заявок. В Оргкомитет конкурса поступило более 500 заявок.

В конкурсе могут принять участие самодеятельные и профессиональные мастера художественного слова. Возрастных ограничений нет. Призовой фонд – 1 миллион рублей.

Конкурс учредила Комиссия при Президенте Республики Татарстан по вопросам сохранения и развития татарского языка. Организатор конкурса – Татарская государственная филармония имени Габдуллы Тукая.

Конкурс создан в целях популяризации татарского языка и литературы, формирования интереса к татарскому художественному слову и умения чувствовать выразительность поэтического слова, поддержки и продвижения татарского языка и культуры, сохранения татарской классической литературы как богатого – историко-культурного достояния татарского народа.

Первый тур: до 15 декабря 2020 года участники присылают на электронный адрес tatarsuze@tatfil.ru или номер +79196900422 (WhatsApp) видеозапись с исполнением литературного произведения (отдельное исполнение, диалоги, литературно-музыкальные композиции и т.д.) в жанрах – поэзия, проза, басня.

Второй тур: 20 февраля 2021 года пройдет в Татарской государственной филармонии Гала-концерт состоится в Международный день родного языка – 21 февраля 2021 года в Татарской государственной филармонии.

С деталями Конкурса можно ознакомится на сайте.

tatarlar.info