«Семья — это все родственники до 7-го колена» — в Урмикеево прошёл праздник «Мы семья»

В Урмикеево Всердловской области впервые прошел праздник родословной «Мы семья». Население деревни сейчас составляет 700 человек, благодаря древу жители смогли отследить связь друг с другом и понять, что каждый связан внутри семи поколений предков.

На концертной части праздника выступали творческие коллективы, местные вокальные исполнители, кроме того выступал имам деревни — Тимур Галимов, с темой «Ценности мусульманской семьи», взрослое поколение поделилось воспоминаниями о своих предках. Приятной частью мероприятия стало поздравиление пар, которые прожили в браке 50 с лишним лет. Таких в деревне на данный момент семь семей. Для жителей было очень важно принять участие в празднике, ведь это побудило их вспомнить о предках, они смогли узнать своих соседей с новой стороны — с родственной.

Член Совета татарских краеведов Среднего Урала, Руслан Харисов поделился причиной того, почему он решил заняться этим праздником: «Почему я занялся родословными? Одна из причин, что новое поколение забывает имена своих предков. Другая причина — надо больше знать своё родословие, кто, кем был, чем занимался. Какие подвиги и ошибки совершил. Мы как пазл состоим из разных частей бесчисленных поколений наших дедов и бабушек, которые безусловно отражаются на нашей личности иногда и бессознательно, ведь мы все дети не идеальных родителей. Знать свою родословную нужно, чтобы знать и свои сильные и слабые стороны.»

Эльвина Курбанова, фото: Руслан Харисов

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