Сергей Морозов встретился с председателем регионального духовного управления мусульман Ульяновской области

«Сейчас мусульманское сообщество готовится к началу месяца поста Рамадан. За ним последует важный для всех верующих мусульман праздник Ифтар. В условиях всемирной пандемии коронавируса очень важно, чтобы жители Ульяновской области соблюдали меры предосторожности и ответственно относились к своему здоровью и здоровью близких людей. Мы должны объединиться с духовными властями нашего региона, чтобы донести до граждан всю серьезность ситуации. Напомнить ульяновцам, что от всеобщего понимания и соблюдения правил безопасности зависит эффективность борьбы с инфекцией», — сказал Губернатор.

Напомним, 13 апреля вступили в силу изменения в региональный Указ о введении в Ульяновской области режима повышенной готовности, ужесточающие меры, связанные с соблюдением мер безопасности для предотвращения распространения коронавирусной инфекции.

Ильдар хаджи Сафиуллин поддержал главу региона и выразил готовность оказать поддержку в общей борьбе с пандемией.

«Мы всегда тесно взаимодействовали с органами власти нашего региона. Пандемия коронавируса — это настоящее испытание для всего народа. Мы внимательно следим за ситуацией в стране и Ульяновской области, полностью поддерживаем политику Президента и все решения о введении режима повышенной готовности, принятые на уровне региона. Следуя данным рекомендациям, для защиты здоровья жителей региона мы приняли решение приостановить проведение коллективных мероприятий и религиозных обрядов в мечетях, в том числе в течение месяца Рамадан. Под вопросом остается формат празднования областного Ифтара, запланированного на 22 мая. Мы призываем граждан проводить молитвы дома. Наступило то время, когда всем необходимо сплотиться для борьбы с вирусом и соблюдать общие правила безопасности», — сказал Ильдар хаджи Сафиуллин.

В Ульяновской области продолжится проведение мусульманских мероприятий в онлайн-режиме.

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