Шахматисты РСШОР им.Нежметдинова – вторые на международном турнире

29 апреля на сайте Lichess.оrg состоялся межклубный турнир «Friendship Worldwide» по шахматам среди юниоров до 18 лет с контролем времени 5 минут + 5 секунд. Командный зачет был по 10 лучшим игрокам команды.

Всего в турнире приняли участие 170 шахматистов из России, Украины, Армении, Македонии и Италии. Республику Татарстан представили команды РСШОР им.Нежметдинова, Актанышской шахматной школы, а также команды из Зеленодольска и Мензелинска.

Победу на турнире одержала команда «Dnipro Juniors» (г.Днепр, Украина), второе место у команды «R.G.Nezhmetdinov chess club» (г.Казань), на третьем месте – Актанышская шахматная школа.

В зачетную десятку команды им.Нежметдинова вошли Алина Хуснеева, Ахат Калимуллин, Азат Хакимов, Руслан Минхайдаров, Тимофей Шахурдин, Султан Минеев, Дилара Байырлы, Ярослав Евдокимов, Ярослав Туровец и Аскар Хаялин.

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